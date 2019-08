La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/ago/2019 28 de Agosto de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RECLAMOS DE OTAMENDI "Está es la calle que tenemos para entrar por Otamendi. En la calle de Circuito de motocross quedaron en arreglarla y no hay repuestas, calle Madero y tampoco la que se entra por Lisandro de la Torre (San Jacinto al fondo). Aparte pedimos luz y pusieron una sola. Estas fotos son de la última lluvia", muestra Lidia. PIDE POR LOS CABALLOS "Me quejo para que cambien esto! En lugar de caballos maltratados propongo un carro que sea tirado por bicicletas, con estructura de fierro. Son de hoy (por ayer) sobre Av. Varela. Además siempre los veo andar en zona céntrica. El problema es la explotación de los caballos. Si lo hicieran con otro medio a mi particularmente no me molestaría...es más…los felicitaría", muestra Eliana. Y UNA NOCHE SE HIZO LA LUZ "Nobleza obliga y la tercera fue la vencida, se hizo la luz en Magaldi y Colectora Sur y Arenaza del Vitramu I, gracias a ustedes sino no creo se hubiera concretado", muestra Rubén. #QuejaVecinal barrio San Jacinto otra vez sin luz. Saltó el fusible del transformador dejando a todo el barrio sin suministro eléctrico. Esperan rápida respuesta de @EDENSAcomunica y @CeMAV_Campana pic.twitter.com/wOUQNfp3Ld — Daniel Trila (@dantrila) August 28, 2019 #QuejaVecinal que está fallando en el circuito de los residuos? Porqué tirar las bolsas en callejones y no en el canasto para el recolector? Una vecina en un Ford Fiesta 2014 tiró 4 bolsas en Colectora de #Panamericana Km 81, se ofendió al ser fotografiada, amenazó con denunciar pic.twitter.com/yCYCygNIXL — Daniel Trila (@dantrila) August 27, 2019

