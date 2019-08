La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/ago/2019 Otra jornada complicada para la economía argentina







El riesgo país superó los 2.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde 2001. Mientras que la Bolsa de Comercio porteña experimentó pérdidas de hasta casi 12%. El dólar trepó $1,45 y cerró en $58,66. Macri encabezó una reunión de emergencia. El índice de Riesgo País superó este martes los 2.000 puntos por primera vez desde el 2001, en medio de fuertes tensiones en los mercados y la caída en las cotizaciones de los títulos públicos. El incremento del Riesgo País, que a las 17:20 llegó a 2.001 puntos básicos, se dio en una jornada en la que la Bolsa de Comercio porteña experimentó pérdidas de hasta casi 12% por la incertidumbre política. El índice S&P Merval se desplomó 4,7% y se ubicó en las 24.622,47 unidades, en lo que fue la cuarta rueda consecutiva con tendencia negativa. Es que el salto del Riesgo País provocó un desarme de posiciones dado el nerviosismo en la plaza financiera que crece día a día en el período electoral. En lo que va del mes en el que se realizaron las elecciones primarias, el Merval acumuló una baja de 41,3%. El balance del día arrojó un total de 64 acciones en baja, 44 en alza y seis sin cambios. El peor resultado en la agitada jornada bursátil fue para Transportadora de Gas del Norte, con una caída de 11,95%. También tuvieron fuertes pérdidas Mirgor con 11,7% y Transener con 10,2%. En Wall Street, las acciones argentinas también operaron a la baja, mientras los papeles financieros y energéticos lideraron las mermas. DÓLAR, $1,45 ARRIBA El dólar operó este martes con una marcada tendencia alcista y cerró a $58,66 pese a ventas del Banco Central, en medio de una fuerte demanda de divisas en la city porteña. El billete terminó a $54,69 para la punta compradora y $58,66 para la vendedora, con lo que sumó $1,45 respecto de la jornada anterior. En Banco Nación fue ofrecido a $58, mientras la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores de Banco Macro, a $61. El dólar mayorista, por su parte, avanzó $1,01 respecto del inicio de semana al posicionarse en $56,30. El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del lunes, al llegar a US$ 709,558 millones. Durante la rueda, el Banco Central decidió vender US$ 302 millones de sus reservas en un intento por moderar la corriente compradora. Además, llevó a cabo las subastas por cuenta del Tesoro nacional mediante las cuales fueron colocados otros US$ 60 millones. A lo largo del mes, el organismo que conduce Guido Sandleris ya vendió un total de US$ 1.061 millones para equilibrar la demanda en la plaza cambiaria. La escalada del tipo de cambio sucedió luego de los trascendidos respecto de la reunión del Frente de Todos con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). REUNIÓN DE EMERGENCIA El presidente Mauricio Macri encabezó ayer una reunión de emergencia en la Casa Rosada para analizar la tensión en los mercados que llevó el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, en medio de una caída en la cotización de los bonos de la deuda. Del encuentro que se extendió por dos horas y media participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; y el titular del Banco Central, Guido Sandleris. Tras la reunión ningún dirigente realizó declaraciones, pero trascendió que se habría evaluado la posibilidad de avanzar con un paquete de medidas para la provincia de Buenos Aires, en lo referido a refuerzos de partidas presupuestarias para contención social luego de la devaluación del peso. En el entorno de la gobernadora días atrás había trascendido que iba a lanzar medidas económicas pero luego quedaron en suspenso, por lo que tras esta reunión podrían finalmente impulsarse tras analizar el financiamiento de las mismas

