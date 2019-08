La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/ago/2019 Atletismo:

Alex Gómez y Juan Martín Marquine compitieron en el Argentino Sub 23







Los atletas del Club Ciudad de Campana tuvieron buenas actuaciones: Gómez fue 4º en la final de los 10.000 metros llanos, mientras que Marquine fue 6º en salto en alto. Con la presencia de dos atletas del Club Ciudad de Campana, el pasado fin de semana se realizó el XVI Campeonato Argentino Sub 23 de Pista y Campo. El evento se desarrolló en la pista del Estadio Municipal "Jorge Newbery", ubicada en la ciudad santafesina de Rosario, fue organizado por la Asociación Rosarina de Atletismo y fiscalizado por la Confederación Argentina de Atletismo (C.A.D.A.) En primer término, Matías Alexander Gómez finalizó en la cuarta posición en la Final A de la prueba de 10.000 metros llanos con una marca de 33 minutos, 44 segundos y 53 centésimas. El ganador de la prueba fue Jonathan García, también de la provincia de Buenos Aires, con un tiempo de 32m48s91. Por su parte, Juan Martín Marquine terminó sexto en la final A de la prueba de Salto en Alto con una marca de 1,85 metros. El vencedor de esta especialidad fue Tomás Ferrari, de la Federación Metropolitana, con un registro de 1,95. Ambos atletas pertenecen a las filas del equipo de atletismo del Club Ciudad de Campana, a cargo del coach Diego Marquine. Además, tanto Gómez como Marquine representaron en Rosario a la selección de la Provincia de Buenos Aires, que tiene también al prof. Marquine como entrenador y Jefe de Equipo.

ALEX GÓMEZ REGISTRÓ UN TIEMPO DE 33:44.53 PARA LOS 10.000 METROS.





JUAN MARTÍN MARQUINE SALTÓ 1,85 METROS Y QUEDÓ A 10 CENTÍMETROS DEL GANADOR.



