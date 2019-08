La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/ago/2019 Básquet:

Con cinco campanenses, la Selección Sub 13 de la ABZC gritó campeón en el Zonal







En la final venció 69-68 a San Nicolás con un doble agónico que llegó tras una combinación entre Blas Márquez y Agustín Diez, jugadores del CBC, que también aportó a Manuel Rodríguez. Además, jugaron Danilo Beber, del CCC, y Andrés Ferricioni, de NZ. El último domingo se disputó en Pergamino el Zonal Sub 13 para definir un boleto al Provincial que se disputará en Necochea del 5 al 8 de septiembre. Y la clasificación quedó para la Selección de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), que se coronó campeón tras superar a Pergamino (81-44) y San Nicolás (69-68). El plantel dirigido por Juan Negro contó con la participación de cinco campanenses: Manuel Rodríguez Keller, Blas Márquez y Agustín Diez, del Campana Boat Club; Danilo Beber, del Club Ciudad de Campana; y Andrés Ferricioni, del Club Náutico Zárate. Y fue justamente una combinación entre campanenses la que le dio el título a la ABZC, en un agónico cierre. Es que en el primer turno de la jornada, San Nicolás venció 60-53 a Pergamino y luego, en el segundo juego del día, Zárate-Campana aplastó 81-44 al combinado local, transformando al tercer y último encuentro del triangular en una verdadera final. Por ello, Zárate-Campana y San Nicolás salieron a jugar sabiendo que el ganador sería el campeón y conseguiría su clasificación al Provincial. Y en el cierre del partido, los nicoleños se imponían 67-68, aunque a la ABZC le quedó la última bola. Y en esa situación se destacaron dos "pibes" del Boat Club, quienes se combinaron para definir el encuentro: Blas Márquez penetró, juntó marcas y descargó para Agustín Diez, quien anotó el doble de la victoria y desató la euforia de los chicos de la ABZC y de todos los familiares y allegados que acompañaron al equipo en el gimnasio de Comunicaciones de Pergamino. El Seleccionado de Zárate-Campana, dirigido por Juan Negro, se completó con Facundo Deldo y Santiago Pobian (Náutico Zárate), Andrés Gambale (Sportivo Escobar), Sebastián Rocha y Ramiro Almirón (Sportivo Pilar); Juan Garín (Defensores Unidos de Zárate) y Santiago Furnier (Belgrano de Zárate).

EL SELECCIONADO SUB 13 DE LA ABZC FUE DIRIGIDO POR JUAN NEGRO.





MANUEL RODRIGUEZ, AGUSTÍN DIEZ Y BLÁS MÁRQUEZ, LOS CHICOS DEL CBC QUE INTEGRARON EL PLANTEL.





DANILO BEBER, DEL CCC, CON LA COPA Y LA RED.



