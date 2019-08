Con un gran segundo tiempo, el Tricolor se impuso 25-13 como visitante y logró, ante un rival directo, un triunfo clave en su lucha por la permanencia en Segunda División de la URBA. Este sábado, el CCC recibe a Tiro Federal de San Pedro. Por la 18ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana debía afrontar un duelo clave en la lucha por la permanencia: San Miguel como visitante. Y en esta oportunidad no falló: se impuso 25-13 y así no sólo cortó una racha de siete encuentros sin victorias, sino que además dejó el último puesto de la tabla de posiciones al superar a su vencido. Además, con este triunfo llegó a los 24 puntos y quedó a uno de Varela Jr, equipo que se ubica en el 12º puesto. En esta pelea por la permanencia, los dos últimos de la Segunda División (13º y 14º) bajarán directamente a Tercera, mientras que 12º y 11º jugarán una promoción con rivales que buscarán el ascenso. Y para poder volver a la victoria (llevaba seis derrotas y un empate), el CCC necesitó de un gran arranque en el segundo tiempo para dar vuelta un partido que no comenzó para nada bien: a los 3 minutos ya estaba 7-0 abajo en el marcador por un try del local. Y a lo largo de esos primeros 40 minutos, apenas pudo anotar un penal (vía Juan Calvi). Así, en el entretiempo, el tanteador favorecía 13-3 a San Miguel y, encima, los campanenses debían iniciar el complemento sin Santiago Sauton (amarilla a los 36 del PT). Sin embargo, Ciudad tuvo una enorme reacción en el arranque de la segunda mitad: try penal a los 3 minutos; penal adentro a los 5; y try convertido a los 6. Sí: en un abrir y cerrar de ojos, con Calvi como protagonista (sumó esos 17 puntos), el Tricolor pasó a ganar 20-13. Y no detuvo su marcha: a los 14, Nicolás Toledo llegó al ingoal local y estampó el 25-13 con el que terminaría el encuentro a favor del elenco de nuestra ciudad. La formación del conjunto conducido por César Gigena y Nicolás Danylyszyn en este encuentro fue la siguiente: Santiago Sauton, Didier Galeano, Alan González; Andrés Moreno, Lautaro Nelli; Franco Casanova, Bruno Calle, Carlos Díaz; Martín Lescano, Enrique Peralta; Facundo Cerda, Franco Barco, Juan Calvi, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Mientras que entre los relevos estuvieron: Leo Correa, Nicolás Toledo, Gabriel Pujol, Laureano Salas, Lucas Fernández, Javier Pérez, Kibisz, Julián Agostino, Andrés Torres, Franco Damiano y Facundo Díaz Falú. Los demás resultados de esta 18ª fecha fueron los siguientes: Gimnasia de Ituzaingó 37-41 Atlético Chascomús, Virreyes 13-17 Mercedes, Varela Jr 14-34 El Retiro, Club Argentino 33-19 Las Cañas, La Salle 27-25 Del Sur y Tiro Federal de San Pedro 33-31 Los Cedros. La 19ª y próxima fecha de Segunda División se disputará este sábado y tendrá a Ciudad de Campana recibiendo en otro encuentro muy importante a Tiro Federal de San Pedro, porque una victoria no solo podría significarle superar a Varela Jr en la tabla de posiciones, sino también descontarle puntos directo al elenco sampedrino, que actualmente se ubica en el 11º lugar. Los encuentros que completarán esta jornada de la Segunda División serán: Atlético Chascomús vs Los Cedros, Del Sur vs San Miguel, Las Cañas vs La Salle, El Retiro vs Argentino, Mercedes vs Varela Jr y Gimnasia de Ituzaingó vs Virreyes.

EL TRICOLOR VOLCÓ EL PARTIDO A SU FAVOR EN LOS PRIMEROS 15 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO (FOTO: @SANMIGUEL.RHC)



Rugby:

Importante victoria de Ciudad de Campana sobre San Miguel

