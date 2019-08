Atlanta, Platense, Agropecuario y Estudiantes de Buenos Aires lideran la Zona 1, mientras que Quilmes y Deportivo Riestra mandan en la Zona 2. El inicio del campeonato 2019/20 de la Primera Nacional tiene, luego de disputadas las dos primeras fechas, a seis equipos con puntaje ideal: Atlanta, Platense, Agropecuario y Estudiantes de Buenos Aires mandan en la Zona 1; mientras que Quilmes y Deportivo Riestra son los líderes de la Zona 2. El otro conjunto que está perfecto es San Martín de Tucumán, que tras no poder debutar en la fecha inaugural, superó en la segunda a Villa Dálmine. Entre estos equipos que comenzaron de gran forma el certamen se destaca lo realizado por Estudiantes de Buenos Aires, que consiguió dos victorias en dos salidas muy complejas: en su debut venció a Mitre en Santiago del Estero y luego superó a San Martín en San Juan (resultado que llevó a Rubén Forestello a presentar su renuncia en el elenco sanjuanino). Incluso, en ambos encuentros consiguió la ventaja jugando con un hombre menos por sendas expulsiones. Además, el Pincha de Caseros es uno de los cuatro conjuntos que todavía no ha recibido goles en el campeonato. ¿Los otros? Deportivo Morón, Gimnasia de Mendoza y San Martín de Tucumán. En tanto, los más eficaces en ofensiva han sido Atlanta (dos triunfos como local) y Platense, quienes ya acumulan 5 goles en estas primeras dos fechas. Incluso, el Bohemio tiene al goleador del campeonato: Luis López (ex Temperley y Tristán Suárez) ya cuenta con 3 conquistas en su cuenta personal. Los líderes de la Zona 2 que integra Villa Dálmine alcanzaron esa condición el lunes por la noche: Quilmes ratificó su gran inicio (debutó con triunfo como visitante ante Tigre) al ganarle 1-0 como local a Defensores de Belgrano, mientras que Deportivo Riestra venció 1-0 a Santamarina en Tandil. En contrapartida, los de peor arranque han sido Mitre, Ferro Carril Oeste, Guillermo Brown de Puerto Madryn e Instituto, con dos derrotas en dos presentaciones. Sin embargo, el equipo al que más le convirtieron fue a Independiente Rivadavia de Mendoza: seis en dos juegos (derrota 4-2 ante Atlanta en el debut y victoria 3-2 a Ferro en la segunda fecha). Estos son los primeros detalles de un torneo que recién dio sus primeros pasos y al que le queda muchísima tela por cortar camino a definir a sus dos finalistas (los ganadores de cada una de las zonas), a los seis equipos que se sumarán en busca del segundo ascenso (del 2º al 4º puesto de cada zona) y a los dos conjuntos que perderán la categoría (los últimos de cada grupo). Incluso, antes se definirán los 14 equipos de la Primera Nacional que clasificarán a la Copa Argentina 2020: serán los 7 primeros de cada zona al terminar la primera rueda, en diciembre de este año.



Primera Nacional:

Seis equipos comenzaron con dos victorias en estas dos primeras fechas

