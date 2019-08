La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/ago/2019 Breves: Polideportivas







DANIEL MUÑOZ, 7º EN LIMA El nadador campanense Daniel Muñoz compitió ayer en los Juegos ParaPanamericanos "Lima 2019". Después de no haber podido participar de los 100 metros Pecho SB8, el atleta de nuestra ciudad fue de la partida de los 100 metros Espalda S9, prueba en la que finalizó en 7º puesto con tiempo de 1m16s01. El ganador fue Andrey Pereira (BRA), mientras que Lucas Lamente (BRA) y Amílcar Guerra (ARG) completaron el podio. VOLEY SUB 19, A CUARTOS La Selección Argentina Sub 19 que integra el campanense Ramsés Cascú (jugador del Club Ciudad de Campana) avanzó a los Cuartos de Final del Mundial de Túnez tras vencer ayer 3-0 a Estados Unidos (con parciales de 25-20, 25-19 y 25-14). Su próximo rival será Bulgaria, que fue 4º en el Grupo B, pero ayer superó 3-2 a Brasil (1º del Grupo A) en el cruce de Octavos de Final. PEQUE, A SEGUNDA En la segunda jornada del US Open, el argentino Diego Schwartzman avanzó a la segunda ronda tras vencer ayer 6-3, 7-6 y 6-0 al holandés Robin Haase. Su próximo rival será Egor Gerasimov, quien derrotó a Lloyd Harris. En cambio, Federico Delbonis cayó ayer frente al australiano Alexei Popyrin; y Leonardo Mayer con el francés Antoine Hoang; mientras que Guido Pella perdió el lunes por la noche frente al español Pablo Carreño Busta. Así, el otro argentino que sigue con vida en este Grand Slam es el cordobés Juan Ignacio Londero, que hoy tendrá en segunda ronda un compromiso de extrema dificultad frente al serbio Novak Djokovic, Nº 1 del mundo y campeón defensor. CAÍDA ANTE ESPAÑA Sin Facundo Campazzo (que se recupera de un esguince de tobillo), la Selección Argentina de Básquet perdió ayer 84-76 frente a España en su segundo amistoso disputado en China, donde este viernes comenzará el Mundial 2019. El debut de los dirigidos por Sergio Hernández en la Copa del Mundo será el sábado a las 9.30 (hora argentina) frente a Corea del Sur por la primera fecha del Grupo B. Luego, el lunes 2 de septiembre jugará ante Nigeria (5.30) y el miércoles 4 cerrará la fase inicial contra Rusia (9.30). RECORD EN 21K BUENOS AIRES El keniata Bedan Karoki ganó la edición 2019 de los 21K de Buenos Aires con un nuevo record para la prueba: 59 minutos y 5 segundos. Fue uno de cuatro atletas africanos que bajaron la hora: segundo terminó el etíope Seifu Tura (59m17s); tercero quedó el keniata Paul Lonyangata (59m49s); y cuarto concluyó el sudafricano Stephen Mokoka (59m51s). El mejor argentino fue Joaquín Arbe, quien llegó en 9º lugar con un registro de 1h02m57s. También hubo record entre las mujeres: la etíope y favorita Ababel Yeshaneh Brihane completó los 21K en 1h07m44s. Al podio femenino también se subieron las keniatas Esther Chesang (1h09m25s) y Rodah Jepkorir (1h09m31s). La mejor argentina fue la chaquena Marcela Gómez (octava con 1h14m25s).

