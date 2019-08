La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 28/ago/2019 Se triplicó la investigación sobre inteligencia artificial en el campo de la medicina







El ACV, la enfermedad coronaria y el cáncer ocupan el ranking de las enfermedades más estudiadas para aplicar los adelantos de la robótica y la Big data. Del 28 al 30 de agosto se realiza en la Ciudad de Buenos Aires uno de los congresos más destacados sobre Medicina Mínimamente Invasiva donde se expondrá durante tres días las últimas innovaciones en el campo de la medicina. Según un estudio publicado este año por el Journal of Clinical Medicine, en los últimos cuatro años se triplicó la investigación sobre inteligencia artificial aplicada a la salud y en comparación con el periodo 1997-2007, es siete veces mayor. El trabajo relevó la investigación existente sobre dicha temática en el periodo 1977-2018. Los especialistas aseguran que el punto de inflexión estuvo determinado por el descubrimiento de la función de un gen de levadura por parte del robot llamado Adam el 22 de junio de 2007. Este hecho determinó que las maquinas también pudieran realizar descubrimientos y empezó, entonces, un crecimiento exponencial de la investigación en dicho campo. En el ranking de las patologías más estudiadas para aplicar estos adelantos se encuentran: los Ataques Cerebro Vasculares (ACV), las enfermedades cardíacas y el cáncer. En el marco de la vigésimo octava edición del SIMI, expertos de las universidades y centros de salud más prestigiosos del mundo se reunirán en el Hotel Alvear Palace y compartirán sus experiencias relacionadas con los robots endovasculares, la big data y la neurocardiología, la simulación virtual preoperatoria en neurocirugía, la aplicación de la inteligencia artificial en el tratamiento del ACV, la utilidad del análisis computacional en oncología intervencionista, los adelantos de los networking y las redes de telestroke, entre otros. Los especialistas aseguran que la Inteligencia Artificial tiene un potencial múltiple y está en constante expansión para ayudar a la toma de decisiones clínicas y, en especial, en el manejo del ACV y enfermedades cardíacas. En la Argentina y en el mundo ya hay centros de salud que incorporaron la robótica en las técnicas quirúrgicas. Con ellas, aseguran los especialistas, que se logra mayor precisión y mejor destreza, neutralización de los temblores de las manos, mejora la visualización mediante reconstrucciones tridimensionales y el cirujano obtiene un mejor control de todos los instrumentos quirúrgicos. "Si bien la robotización quirúrgica también posibilita la asistencia de un cirujano a distancia, es decir, operar a kilómetros de distancia, eso no implica que el trabajo del humano es reemplazado por la máquina, al contrario, lo refuerza. La inteligencia artificial no responde por sí misma sino por la experiencia del ser humano desarrollado a lo largo de la historia y sigue los pasos dados por él. Si el humano desarrolla un procedimiento incorrecto durante muchos años y la inteligencia artificial lo toma como parte del conocimiento, entonces la inteligencia artificial también se equivocaría, por lo que no disminuiría error de análisis sino la rapidez de análisis", fundamenta el Dr. Pedro Lylyk, presidente del Congreso SIMI 2019. Fuente: http://www.consensosalud.com.ar



