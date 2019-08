La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Cansados de la inseguridad:

Vecinos del barrio Hospital reclamaron ante las autoridades







Un grupo de vecinos se reunió con el subsecretario de Relaciones Institucionales y el director general de Planificación y Coordinación Operativa de la Secretaría de Seguridad. Expresaron su preocupación debido a los escruches. Ante la sucesión de escruches que se han registrado en el barrio del Hospital, vecinos de la zona se reunieron con autoridades municipales para exigir mayor seguridad. El encuentro se desarrolló en un instituto de capacitación privado de la zona y contó con la presencia del subsecretario de Relaciones Institucionales y candidato a concejal, Javier Contreras, y del director general de Planificación y Coordinación Operativa de la Secretaría de Seguridad, Nerio Nogueira. En las últimas semanas, el barrio del Hospital ha sido escenario de diversos escruches, sobre todo contra viviendas de las manzanas comprendidas por las calles Coletta, Viamonte, Alberdi y Alberti. No se registró heridos ni intimidaciones con arma de fuego: los responsables de los delitos serían en su mayoría menores de edad que emplean su agilidad y reducido tamaño para trepar paredes y forzar alguna puerta o meterse por una ventana abierta. Estos hechos se darían sobre todo de día -aunque también ha habido denuncias de intentos de escruches nocturnos-, en particular en horas de la tarde, cuando la actividad en las calles que atraviesan el barrio cae de manera significativa. Cansados por la inseguridad en aumento, el martes vecinos expresaron su malestar a los funcionarios municipales. Algunos reclamaban por un mayor patrullaje: aseguran que el móvil policial asignado a la cuadrícula 2 no pasa lo suficiente. Otros habitantes de la zona señalaron durante la reunión la necesidad de colocar en el barrio cámaras de video-vigilancia conectadas a la red municipal. Y no pocos preguntaron qué herramientas tiene la Justicia para evitar que los menores de edad reincidan en los delitos, situación frecuente. De hecho, en las últimas semanas un joven fue aprehendido en al menos dos hechos de escruches diferentes, uno en la calle Moreno y otro en la calle Sívori, con apenas 15 días de diferencia entre sí. Lo único que en esos casos puede hacer la Policía es realizarle el precario médico correspondiente, notificar a la Fiscalía Penal Juvenil y, tras la orden del fiscal de turno, restituirlo a sus padres. El delito de escruche consiste en ingresar a una propiedad cuando sus habitantes no están o se encuentran recluidos en un sector determinado. Tras sustraer los objetos de valor -por lo general son los que están más a mano- los delincuentes huyen. Ha habido robos en los que la fuga se realizó en bicicletas que acababan de ser sustraídas de la vivienda irrumpida. Los escruches tuvieron a maltraer a los barrios Siderca, Don Francisco y Vitramu. Fue a comienzos de año, cuando una oleada de delincuentes de zonas aledañas pareció no tener control. Sin embargo, una mayor presencia policial y el paulatino uso de la aplicación Alerta Campana pudo ponerle coto a los delincuentes. Desde junio, esta modalidad de robo comenzó a aumentar en los barrios Del Pino y Urquiza. Para la Policía, se trata de los mismos responsables de la oleada anterior, que ante el blindaje de Siderca y alrededores debió mudar su accionar. Fue un móvil de patrullaje extra primero y una pareja de "caminantes" de la Policía Local luego las soluciones propuestas desde la Secretaría de Seguridad. Este martes, la respuesta fue similar. No-gueira comprometió el inminente despliegue de una pareja de efectivos de la Policía Local para reforzar la seguridad en el barrio. Y junto a Contreras les pidió a los vecinos utilizar la aplicación Alerta Campana para denunciar cualquier hecho o conducta sospechosa en el barrio. "Nos convocaron los vecinos y venimos para cumplir con la premisa del intendente Abella de estar cerca de la gente. Escuchamos sus propuestas y les planteamos lo que tenemos previsto hacer en los próximos días para mejorar la seguridad", explicó Nogueira a La Auténtica Defensa, una vez finalizada la audiencia con los habitantes del barrio del Hospital. El funcionario señaló que "tres de los últimos escruches registrados en el barrio han sido esclarecidos y fueron cometidos por menores de corta edad, con domicilio en el barrio Dignidad, que ingresaban a las casas y sustraían diversas pertenencias, al punto de cambiarse las zapatillas por otras nuevas en el mismo lugar del hecho y dejar atrás las que llevaban puestas". Además, aclaró que la pareja de caminantes que asignará la Policía Local no significa el levantamiento de los efectivos que ya caminan Urquiza y Del Pino. Los vecinos reconocieron la disposición del Municipio a escuchar sus reclamos, pero pidieron poner a un lado lo que ya se hizo para responder ante los nuevos desafíos de seguridad que van apareciendo, ahora en el barrio del Hospital. Un centro de estética de la calle Coletta al 400 sufrió en quince días tres intentos de escruche. Si bien el botín que se llevaron los malvivientes no significó una gran pérdida económica, su dueña está intranquila: teme que la próxima vez los encuentre en persona dentro de su local. Y que como saldo tenga que lamentar más que unos esmaltes menos.



Los vecinos solicitaron mayor patrullaje policial. Desde esta semana, una pareja de “caminantes" de la Policía Local comenzará a patrullar el barrio.





Los funcionarios Contreras y Nogueira escucharon a los vecinos.



