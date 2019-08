La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Le corta el cuello y aduce que fue en defensa propia







Se trata Jorgelina Pastrana quien estaría cumpliendo una condena por robo con arma de fuego. Hoy declararía Carlos Platner, víctima de la agresión, quien fue hospitalizado. Interviene la UFI 3, de Eleonora Day Arenas. Fue alrededor de las 8:30 de ayer cuando un llamado al 911 alertaba de un hombre tirado en plena calle con una herida cortante debajo de la garganta. Habría sido una vecina de Carlos Platner (46) quien escuchó los gritos de auxilio y al asomarse por la ventana vio la escena y llamó a la policía. Según versiones recogidas por La Auténtica Defensa entre los vecinos de Capilla del Señor al 500, Platner y su agresora, Jorgelina Pastrana (23) no convivían pero mantenían una relación sentimental. La sorpresa del caso fue que al llegar el móvil del Comando Patrulla Campana, los efectivos no sólo encontraron efectivamente a Platner tirado en la calle y con el corte mencionado, sino que Pastrana nunca abandonó el domicilio, aduciendo que se había defendido de un intento de ataque sexual. Fuentes policiales confiaron que Pastrana cumpliría una condena por robo agravado por uso de arma de fuego en 2015, pero no pudieron precisar si se encuentra en libertad condicional o cumple prisión domiciliaria y, de ser esto último, si tenía domicilio fijado en la vivienda de Capilla del Señor donde sucedieron los hechos. Otra versión, sin confirmar, señala que Pastrana habría sido víctima el año pasado de un caso de violencia de género que fue comprobado y su agresor condenado a prisión. Platner fue trasladado al Hospital San José, donde fue intervenido y se encuentra fuera de peligro. Pero recién hoy prestaría declaración a los asistentes de la Fiscal Day Arenas, de la UF3; al tiempo que la jueza de Garantías Graciela Cione resolverá sobre la situación de Pastrana, quien fue aprehendida por la policía. La carátula del expediente es Tentantiva de Homicidio agravada por el vínculo.

Cuando llegó el Comando Patrulla, encontró a Platner tirado en la calle y a su agresora dentro del domicilio. Una vecina llamó al 911 y el SAME llegó a tiempo.





Ayer por la tarde todavía podía verse la mancha de sangre en medio de Capilla del Señor al 500.



