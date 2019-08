La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Nueva modalidad de estafas a jubilados y pensionados







La ANSES recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso. Cómo denunciar. Ante múltiples denuncias en diversos puntos del país de personas a las que llaman por teléfono, en su mayoría adultos mayores, para solicitar información y datos personales, la ANSES recordó que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso. Además, el organismo señaló que el personal de ANSES no se presenta personalmente en el domicilio para brindar información acerca de beneficios ni para ofrecer alguna prestación o su mejora. Los verificadores que se acercan a los domicilios poseen una credencial identificatoria y le indicarán verbalmente un código de 4 dígitos que podrá ser validado telefónicamente con la oficina local, en forma gratuita al 130 o mediante el sitio web institucional, donde también podrán consultarse todos los datos y la foto de los agentes autorizados (Programa Visita Segura). Es importante aclarar también que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos. Únicamente en los casos que fuese necesario contar con un abogado (como, por ejemplo, para aceptar la propuesta de Reparación Histórica), los empleados de la ANSES se lo harán saber al ciudadano de manera presencial en una oficina de atención al público o a través del 130. La ANSES posee una Coordinación de Investigaciones, dependiente de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios, que fue creada con el fin de recibir las denuncias que se presenten por fraude y estafa. Es importante destacar que en todos los casos se garantiza la confidencialidad de las fuentes. Las denuncias pueden presentarse por escrito a Av. Paseo Colón 329 – 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP). Personalmente en la oficina de atención de la ANSES más cercana a su domicilio, o por correo electrónico a denuncias@anses.gov.ar



