La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 El dólar subió 2,5% y superó los $60







En otra rueda marcada por el nerviosismo, la divisa operó en algunos bancos privados y casas de cambio a más de 61 pesos pese a que el Banco Central intervino fuertemente y vendió un total de US$ 367 millones. El dólar subió ayer 2,5%, y se ubicó a $60,17, a pesar de que el Banco Central renovó sus intervenciones y dispuso que los exportadores liquiden más divisas con el fin de aumentar la oferta en la city. La moneda norteamericana terminó a un promedio de $56,27 para la punta compradora y $60,17 para la vendedora, con lo que tuvo un incremento de $1,51 frente a la rueda anterior. En Banco Nación, operó a $60 mientras la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores de Banco Ciudad y Macro a $61. El dólar mayorista, por su parte, trepó $1,80, al ubicarse en los $58,10. El volumen negociado en el segmento de contado fue similar al del martes al llegar a US$ 765,464 millones. El Banco Central volvió a utilizar las reservas para intentar moderar la firme demanda y vendió un total de US$ 367 millones, a lo que se debe sumar el monto de US$ 60 millones que habitualmente subasta por cuenta de Hacienda. Además, el organismo que conduce Guido Sandleris decidió limitar los créditos que las entidades financieras otorgan a las empresas exportadoras para que estas firmas se vean obligadas a liquidar divisas en medio de la crisis cambiaria. Ahora, sólo podrán acordar y desembolsar nuevas financiaciones en pesos al conjunto de clientes alcanzados por la definición de grandes empresas exportadoras previa conformidad del Banco Central. En ese escenario, la presencia oficial se dio desde primera hora ante la persistente corriente compradora por cobertura, tal como sucedió el día anterior. En el día de ayer la tasa promedio total de política monetaria fue de 74,983%.



