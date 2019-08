La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Se conformó la Sub Comisión de Notables, formada por ex presidentes de la UIC







El viernes pasado almorzaron en la sede de la Unión Industrial de Campana los ex presidentes, constituyendo la Sub Comisión de Notables, a fin de asesorar y apoyar la gestión del nuevo presidente Angel Fernando Lopez en ejercicio. Asistieron, Juan Sajnin, Fernando Borgognoni, Pablo Sancho, Raúl Blas Pacheco y Saturnino Moreira. Ausente con aviso Juan E. Di Maria.

