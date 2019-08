La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 El colegio va al colegio: una forma de educar para la libertad









La Dra. Mariana Quiroga Ferreres, es militante de Derechos Humanos, y actualmente coordina la Comisión de DDHH y Género del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Hace un tiempo atrás comenzó a trabajar en un proyecto llamado "El colegio va al colegio", con el objetivo de poner en juego el rol social de tos abogados para acercar a las escuelas información y trabajar en materia de Derechos Humanos. Paulo Freire, en su libro "La educación como práctica de la libertad" hace referencia a la importancia de potenciar una ciudadanía crítica y solidaria con el fin de transformar la libertad individual y colectiva, este es el espíritu del proyecto que lleva adelante el CAZC y que pretende ampliar al resto de los colegios departamentales. La labor de la comisión de DDHH y Género del CAZC apunta a trabajar estas cuestiones no sólo entre y para los colegas allí matriculados, sino también con y para la comunidad. La Dra. Quiroga Ferreres contó que en los últimos años han observado una creciente en las denuncias de violencia institucional y una ausencia de tos estados ejecutivos en acompañar estas denuncias; violencia que los jóvenes de tos barrios están sufriendo por parte las fuerzas de seguridad. Violencia institucional es toda aquella situación ejercida por funcionarios estatales, que violan los derechos de tas personas, no sólo la ejercen tas fuerzas de seguridad, también es violencia institucional cuando en los hospitales no se brinda la atención correspondiente ose vulneran los derechos de los pacientes. Según las estadísticas, en Argentina hay 1 muerte por violencia institucional cada 21 horas. "Lo que vimos creciente son los atropellos a los más jóvenes en los barrios, detenciones sin causa, tos paran, les revisan las mochilas, los maltratan, y en algunos casos los golpean. Estas situaciones son muy difíciles de denunciar, sobre todo en lugares chicos como estas ciudades) en donde la persona a la que estás denunciando sigue pasando por la puerta de tu casa en patrullero, entonces La idea es poder acompañar este proceso. "Estamos convencidos de que la modificación de esto tiene que ser un cambio político y social. El proyecto "El colegio va al colegio" consiste en que el colegio de abogados se acerque a las escuelas que componen el departamento judicial, en nuestro caso Campana, Zárate, Escobar, y Capilla del Señor, para preparar a la comunidad y brindar información respecto de sus derechos ante un caso de violencia institucional. Reconocer si una situación que han vivido o están viviendo es violencia y poder denunciarla. "Es importante que la comunidad sepa esto, porque la defensa se hace comunitariamente en los barrios, los vecinos no pueden ser indiferentes ante una situación qué está viviendo el de al lado. Cuando son estos los que saltan por el chico que acaban de parar, es más difícil que se de la violencia o por lo menos que continúe. Desde la comisión buscamos no sólo acompañarlos cuando ya pasó el hecho, y está en el circuito judicial, sino antes, trabajar en la prevención, estar preparados, poder reconocerlo, y poder ser solidario con el otro ciudadano. "Lo bueno de este proyecto es que trabajamos en formato de taller, no damos clases, sino que trabajamos junto con ellos y con casos concretos, para que a través de ellos puedan reflexionar, reflejar lo que les está pasando y detectar si alguna vez sufrieron este tipo de violencia institucional. En todos los talleres que hemos hecho han surgido casos donde se vulneraron los derechos pero no habían sido reconocidos. "Uno desde la profesión a veces está un poco aislado. Nos quedamos en la teoría, y hay que ver cómo van resolviendo estos temas en los barrios, cómo responden, qué hacen en ese momento, eso lo sabés cuando hablás con la gente. Nosotros queremos ayudarlos desde la profesión, conociendo la realidad que se vive en el barrio, asesorándolos para que sepan defenderse y no sólo cuando el caso llega a los Tribunales. "La intención es replicar este proyecto en los otros colegios de la Provincia, y ampliarlo, incorporar la temática de la violencia de género, para poder brindar herramientas, a dónde recurrir ante un caso de violencia, contar de qué se trata la Ley, explicar que el feminismo no es aislado, que viene con una lucha de muchos años, trabajar sobre cómo fueron avanzando las leyes en el último siglo a favor de la igualdad de género. El feminismo tuvo varias etapas a lo largo del último siglo, lo que cambió en esta última "ola", como la llaman los teóricos del tema, es la masividad y la transversalidad, es masivo porque lo vemos no sólo en las calles sino en la cantidad enorme de colectivos de mujeres que hay, y transversal, porque no sólo lo vemos en un grupo, lo vemos en las ciudades, en las instituciones, sin importar el espectro político. "Otro cambio fundamental es la edad de quienes participan, son las jóvenes las que están empujando esto, y son las que lo tienen más claro, nos están enseñando muchísimo, aún a aquellas que estamos trabajando estos temas hace muchos años. Hoy hubo un cambio del eje, del tema central. Antes se discutían derechos fundamentales, de base política, económicos, de la administración de los bienes, la ley del divorcio, la patria potestad compartida, hoy se está discutiendo el derecho personalísimo, un derecho humano, derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que no sólo tiene que ver con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tiene que ver con muchas otras cosas. "Las chicas más jóvenes militan el movimiento desde otro lado, cambiaron el rumbo, llevaron la discusión al lugar de la decisión propia, "mi cuerpo, mi decisión". Aunque el disparador haya sido la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, hoy se trata de la decisión respecto a lo que uno quiere hacer en la vida, no hay un patrón que me diga lo que tengo que hacer, con yo que acepto en mi vida, con mi proyecto. "Las chicas que no se callan más, dicen todo, se plantan en lo que quieren hacer y no en lo que se esperaba de ellas, rompen con los mandatos sociales de la mujer /madre/esposa / sumisa Nadie está diciendo que esto es contra el matrimonio o la maternidad, sino que se trata de vivirlo desde la decisión propia, el matrimonio, la monogamia, la maternidad, que sea una elección y no una imposición. "Se están discutiendo las formas de relacionarse, las parejas, se busca la construcción de relaciones sanas. No se permite la violencia, ya no se soportan los micro machismos, los comentarios ofensivos, los chistes. Las pibas en las escuelas se plantan y nos hacen reflexionar a los adultos, a los que están a cargo, que les cuesta un poco más, pero se lo tienen que replantear porque son temas que están sobre la mesa. "Ante esta situación, es que desde "el colegio va a tu colegio" queremos trabajar no sólo los recursos y ponernos a disposición para acompañar a las víctimas de violencia institucional sino poder reflexionar sobre el cambio social que representa el feminismo y qué es lo que significa. El Abogado es un profesional cuyo objetivo fundamental es colaborar en la defensa del valor de la Justicia. Desde los colegios, además de la defensa de sus matriculados, debemos mirar lo que pasa en la sociedad, no somos una burbuja aislada, estamos insertos en ella. Por lo cual creo que es una obligación nuestra generar proyectos que acerquen efectivamente el derecho a la gente. Invitamos a todos los colegios y a todos los y las colegas a participar en este tipo de actividades."



"Nosotros queremos ayudarlos desde la profesión, conociendo la realidad que se vive en el barrio", dice Quiroga Ferreres sobre el programa "El Colegio va al colegio". (Nota publicada en la revista EstiloCaja - Agosto 2019)

El colegio va al colegio: una forma de educar para la libertad



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: