Efemérides del día de la fecha: 29 de agosto

DÍA DEL ABOGADO Fue instituido por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en el año 1958 para conmemorar el nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi nació el 29 de agosto del año 1810 en San Miguel de Tucumán. A los 14 años una beca le permitió estudiar en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, institución que terminaría dejando debido a sus estrictas reglas y castigos aplicados. A los 21 años ingresó a la Universidad de Buenos Aires a estudiar abogacía, carrera que termina en la Universidad de Córdoba. En 1937 publica una de sus obras más trascendentes "Fragmento Preliminar al estudio del Derecho", libro en el que desarrolla un minucioso diagnóstico de la situación nacional y en el que desarrolla una teoría del Estado y del Derecho; a su vez, incursionó en el periodismo publicando un gacetín semanal llamado "La Moda" en el que escribía acerca de la poesía, la música, las costumbres y la vestimenta europea bajo el seudónimo de "Figarillo". Gran opositor al régimen rosista, Alberdi se negó a prestar juramento a Rosas, lo que provocó que fuera acosado por "La Mazorca", policía creada para reprimir a los opositores; por esto, se va a Montevideo y se dedica a colaborar en los periódicos "El Nacional", "Grito Argentino" y "El Iniciador". La derrota de Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros el 3 de febrero del año 1852 impulsa a Alberdi a publicar "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina" libro en el que deja explicito su lema "gobernar es poblar". Esta obra será fundamental por ser utilizadas como fuente de la Constitución Argentina sancionada en el año 1853. Falleció el 19 de junio de 1884 en Neuilly-sur-Seine, Francia. LA LOCOMOTORA "LA PORTEÑA" HACE SU VIAJE INAUGURAL Todo comenzó en el año 1853 cuando la Sociedad Anónima del Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste le propuso al gobierno de la Provincia de Buenos Aires traer el ferrocarril para agilizar el transporte de cargas y pasajeros y mostrar el poderío porteño a la Confederación Argentina, ya que, en este período Buenos Aires funcionaba como un Estado independiente de las provincias. Asimismo, la Comisión de Hacienda integrada por Dalmacio Vélez Sarsfield, Bartolomé Mitre y Mariano Billinghurst presentaron un proyecto de ley para hacer realidad la llegada del ferrocarril y conectar Buenos Aires con los poblados del Oeste. Así el 9 de enero de 1854 se sanciona la ley y, 3 días después, se le otorga a la Sociedad Anónima de Caminos de Hierro la concesión para llevar a cabo la obra. La misma empieza en el año 1855 cuando llegan de Europa 150 obreros y 3 ingenieros, el tiempo estipulado para su finalización era el 1 de enero del año de 1857, sin embargo, las lluvias torrenciales dañaron los terraplenes y retrasaron la culminación de la obra que terminó produciéndose en agosto. Previamente, el 25 de diciembre del año 1856, llegaba en el vapor Borland la locomotora; la misma había sido fabricada por "The Railway Foundry" en Leeds, Inglaterra, pesaba 15.750 kilos y llegaba a una velocidad de 25 km/h; un carro con aproximadamente 30 bueyes traslado la locomotora, denominada "La Porteña", hasta la estación. El día del viaje inaugural el Monseñor Escalada bendijo la locomotora que, más tarde, partió de la Estación del Parque con Pastor Obligado, gobernador de Buenos Aires, Domingo Faustino Sarmiento, Estanislao del Campo, Valentín Alsina, Dalmacio Vélez Sarsfield y Bartolomé Mitre a bordo. Como en aquellos tiempos no había maquinistas locales se contrató al italiano Alfonso Covazzi para llevar a cabo esta tarea. El viaje no tuvo ningún inconveniente y la locomotora fue recibida por una multitud en la estación terminal de Floresta; ese día, los pasajeros fueron invitados a un comedor de la zona, donde brindaron por el éxito del nuevo transporte. SE FUNDA NETFLIX Un día como hoy en el año 1997, Reed Hastings y Marc Randolph fundaron Netflix. Respecto al origen de la misma hay dos versiones: la primera, que es la oficial, dice que a Hasting se le ocurrió la idea de distribuir películas por correo postal y mejorar el trato a los clientes a raíz de una multa que tuvo que pagar a Blockbuster por devolver unos días más tarde la película "Apolo 13"; la segunda, dice que ambos fundadores fusionaron sus compañías, "Pure Software" y "Atria", para crear una especie de Amazon solo que con DVDs. En sus comienzos funcionaba con una página web en la que los usuarios podían comprar o alquilar DVDs, éstos llegaban por correo postal 2 o 3 días después del pedido, a diferencia de sus competidores la película podía ser devuelta una semana después por correo en un sobre prefranqueado que enviaba la empresa con el film.



