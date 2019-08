La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Semanario del Pescador:

PARANÁ GUAZÚ EMBARCADO: Desde hace una semana con una bajante muy pronunciada en el Guazú donde en algunas guarderías está al límite de bajadas de lanchas, la pesca que realizamos esta semana fue tras el bagre de mar del cual no obtuvimos respuestas de pique. En la variada dimos con excelentes bagres amarillos y blancos, capturas de porteñitos y algunos pati chicos, también se dan ocasionales respuestas de algunas boguitas de los 800 gramos al kilo de peso. La carnada más rendidora en este momento para todas estas especies es la lombriz ya que probamos con una gran variedad sin resultados de piques. De flote se dan capturas de algunas lindas sardinas. MUELLES Y COSTAS: En algunos muelles el agua esta retirada por lo menos mínimo unos dos metros de la pata de estos con lo cual se dificulta la extracción de piezas más allá que las mismas solo pase por una variadita compuesta por bagres, pati y algunos porteñitos y sardinas. DORADITO: Por el doradito lo más destacado siguen siendo las respuestas de porteñitos, bagres y algún pati sumándose de flote alguna sardina. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA: Sin demasiados cambios por la zona y con el agua muy baja lo más rendidor es el ofrecimiento de pulpitos de lombriz en los anzuelos y respuestas inmediatas de bagres amarillos que rondan los 600 gramos, pati de tamaños diversos predominando el chico, algunas boguitas chicas y porteñitos. Algunas lindas sardinas de flote. Precaución al navegar la zona por la bajante. PASAJE TALAVERA: También con aguas muy bajas, el Talavera continua con la oferta de muy lindos bagres amarillos que promedian de los 500 a los 800 gramos, pati de lindos portes muchos promedian el kilo de peso, capturas también de boguitas de entre los 800 gramos y el kilo de peso, algunas respuestas de porteñitos, pese a que probamos con una gran diversidad de carnadas todas las especies toman únicamente el ofrecimiento de lombrices. Precaución al navegar la zona por la bajante. CINCO BOCAS: Lo más destacado de este sector del río son las capturas de muy lindos ejemplares de pati los que se pueden tentar con anguila para los de mayor porte y lombrices para ejemplares medianos a chicos, se continua con respuestas y capturas de muy lindos bagres amarillos y blancos. También por la zona se registraron capturas de porteñitos y boguitas, con la presencia de algún lindo dorado cazando. PARANÁ BRAVO: En el día de ayer amigos y colaboradores de nuestro programa recorrieron la zona realizando un relevamiento muy completo con respecto a la presencia de bagres de mar, pero al igual que nosotros no registraron piques de los mismos. Obteniendo respuestas y capturas de algunas sardinas, la variada de temporada pasa por bagres, porteñitos, alguna boguita chica y pati de lindos portes. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA CAMPANA- ZÁRATE: También por el Paraná de las Palmas nos costó muchísimo salir a navegar por la pronunciada bajante de esta semana donde hay que extremar precauciones en la navegación, en cuanto al pique por nuestra parte obtuvimos respuestas y capturas de muy lindos bagres amarillos y muchos porteñitos, con respuestas y capturas de algunos lindos pati, la carnada más rendidora las lombrices PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA VUELTA DEL ESTE: Realizamos un relevamiento en la zona donde pudimos dar con la presencia y capturas de muy lindos bagres amarillos que promedian los 600 gramos y mucha cantidad de porteñitos de excelentes portes. Esta semana el agua comenzó a levantar en temperatura lo que sin dudas ayudará a que se activen las distintas especies de temporada. En nuestro programa televisivo Nº 790 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra pesca realizada en el Pasaje Talavera, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

