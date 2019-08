La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Remo:

Murillo quedó eliminado en el Mundial de Austria







El Doble Par que integra el campanense junto al marplatense Cristian Rosso terminó ayer en el 5º puesto de su serie de Cuartos de Final y no logró avanzar a las Semifinales A/B que entregarán boletos a Tokio 2020. Hoy, los argentinos correrán la Semifinales C/D para tratar de llegar al puesto 13. No pudo ser. El campanense Rodrigo Murillo, junto a su compañero Cristian Rosso, no logró el ansiado pase a Semifinales A/B de los 2019 World Rowing Championships de Linz-Ottensheim, en Austria. El Doble Par argentino debía quedar entre los tres primeros lugares de su serie para meterse entre las doce mejores embarcaciones del mundo, pero terminó en el quinto puesto. De esta manera, Murillo y Rosso no sólo quedaron afuera de la pelea en el Campeonato Mundial FISA, sino que perdieron la primera posibilidad de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El M2x albiceleste marcó un tiempo final de 6 minutos, 23 segundos y 66 centésimas. En ningún pasaje de la prueba transitó por la zona de clasificación: estuvo en la cuarta colocación al llegar al primer parcial de 500 metros y al promediar la regata estuvo también sexto y último. Finalmente, el ganador fue (como podía preverse) el doble par británico de John Collins y Graeme Thomas (6:14.21), que terminó casi en simultáneo a Roman Roeoesli y Barnabe Delarze de Suiza (6:14.42), y con Caleb Antill y David Bartholot (6:16.26), de Australia, ocupando el tercer lugar y consiguiendo el último boleto a semifinales que otorgaba la serie. Cuarto quedó Canada, con Trevor Jones y Matthew Buie (6:18.68), y sexto y último Estados Unidos, con Justin Keen y Erik Frid (6:41.18). Lo que resta para el Doble Par de Murillo y Rosso son las semifinales C/D, que se correrán hoy a las 11.00 (hora argentina). De acuerdo al resultado que consigan los argentinos deberán correr o la Final C (puestos 13 a 18) o la Final D (puestos 19 a 24). La serie en la que correrán será la número 1, donde tendrá como rivales a Sudáfrica (Mzwandile Sotsaka y Bradley Betts), Ucrania (Ivan Futryk y Mykola Kalashnyk), Japón (Keita Yamao y Ryuta Arakawa), Cuba (Boris Guerra Deno y Adrian Oquendo) y Estados Unidos (Erik Frid y Justin Keen). El destino de la otra embarcación de Argentina en este Mundial de Austria fue calcado: en dos sin timonel (M2-), Axel Haack (Tigre Boat Club) y Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata) quedaron 5° en la primera serie de cuartos de final con un tiempo de 6:41.05, en una prueba en la que el ganador fue el bote croata campeón del mundo, integrado por los hermanos Martin y Valent Sinkovic. De esta forma, quedaron afuera tanto de la competencia como de la posibilidad de conseguir la plaza olímpica.



MURILLO Y ROSSO BUSCARÁN AHORA TRATAR DE TERMINAR LO MÁS ALTO POSIBLE EN ESTE MUNDIAL.



Remo:

Murillo quedó eliminado en el Mundial de Austria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: