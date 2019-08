La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Hóckey sobre Césped:

Los Varones del Boat Club igualaron ante EFI Lobos en un vibrante encuentro







Fue empate 1 a 1 con gol de Emiliano Verchán, quien, de córner corto, sobre el final del partido, marcó el primer tanto Celeste de la temporada. Así, la Primera Caballeros del CBC sumó su segundo punto del campeonato de la B2. La Primera Caballeros de Hockey sobre Césped del Campana Boat Club jugó un muy buen partido este domingo ante la Escuela de Fútbol Infantil de Lobos y consiguió su segundo punto en la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano organizado por la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). El resultado final fue 1 a 1, lo que significó para el Celeste su segundo empate y su debut en las redes en estas 14 fechas que se llevan disputadas. El esperadísimo tanto del equipo dirigido por Martín Vila lo marcó Emiliano Verchán luego de un córner corto en el arco que da a "la Casona", a pocos minutos del final. Fue un partido muy físico, con E.F.I. Lobos dominando las acciones durante la primera mitad y parte de la segunda; y con el CBC haciéndolo sobre el final, cuando consiguió el empate e incluso tuvo opciones de quedarse con la victoria. El once inicial que dispuso Martín Vila para enfrentar al equipo de Lobos fue: Damián Pupo, Sergio González, Milton Orellana, Martín Eckstein, Mariano Mércuri, Emiliano Verchan, Franco Ceol, David Sabalza, Ignacio Poggi y Daniel Contreras. Luego ingresaron Juan Pablo Hernández, Sergio Tereszuzck y Mauro Martínez. Con este resultado, el Boat no logró salir de la última posición de la tabla, pero sí consiguió dejar de ocuparla en soledad, ya que Racing cayó 7 a 1 ante Santa Bárbara "B" y, de esa forma, ahora ambos equipos tienen 2 puntos. El resto de los partidos de la fecha dejó los siguientes resultados: Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora 4-3 Club San Fernando ´´B´´, Buenos Aires Christian School 4-3 Luján Rugby Club y MDQ 11-1 Ducilo ´´B´´. Libre quedó S.I.T.A.S. En la próxima fecha, a disputarse este domingo 1 de septiembre, el Campana Boat Club quedará libre y se jugarán los siguientes partidos: Racing Club vs. MDQ 06, Luján Rugby Club vs. Santa Bárbara ´´B´´, Club San Fernando ´´B´´ vs. Buenos Aires Christian School y E.F.I. Lobos vs. Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora. DIVISIONES MENORES En la previa al duelo de Primera, el CBC cayó 13-0 en Sexta División; y 4-1 en Intermedia frente a EFI Lobos (el gol de la Inter lo marcó Juan Pablo Hernández).

EMILIO VERCHAN, DE CÓRNER CORTO, MARCÓ EL 1-1 EN LO QUE FUE EL PRIMER GOL CELESTE DE LA TEMPORADA.





EL FESTEJO DE LOS JUGADORES DEL CBC TRAS EL EMPATE



