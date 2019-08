La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Primera Nacional:

El encuentro se jugará el domingo a las 19.30 horas. La tercera fecha comenzará hoy con el duelo entre Alvarado y Deportivo Morón en Mar del Plata. La tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional se pondrá en marcha hoy con un duelo correspondiente a la Zona 1: Alvarado de Mar del Plata recibirá en el estadio José María Minella a Deportivo Morón desde las 19.15 horas. Por este mismo grupo también habrá acción mañana con el duelo entre Belgrano y Barracas Central que se jugará en Córdoba. En tanto, la programación de la Zona 2, que integra Villa Dálmine, recién comenzará el sábado, aunque el Violeta saldrá a la cancha el domingo por la noche: desde las 19.30 horas recibirá a Almagro en lo que será su tercera presentación de la temporada. Hasta el momento, los dirigidos por Lucas Bovaglio acumulan una victoria (2-0 en el debut frente a Instituto como local) y una derrota (el agónico 0-1 contra San Martín en Tucumán el pasado domingo). Para el duelo ante el Tricolor de José Ingenieros, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó a Luis Lobo Medina como árbitro principal del encuentro y a Nelson Levia y Carlos Mihura como asistentes. En tanto, "el cuarto" será Gastón Monzón Brizuela. Hasta el momento, Lobo Medina dirigió en cinco oportunidades al equipo de nuestra ciudad, que tiene saldo positivo con este referee: tres victorias como local (2-1 a Atlético Paraná en 2015; 1-0 a Los Andes y 2-0 a Gimnasia de Mendoza, ambas en 2019) y dos derrotas (2-1 con Juventud Unida en 2015 como visitante; y 3-1 ante Arsenal como local en 2019). Para preparar el encuentro frente a Almagro, el cuerpo técnico encabezado por Lucas Bovaglio tiene planificados entrenamientos hasta el sábado inclusive, cuando el DT decida los 18 convocados para este compromiso. ZONA 1 – FECHA 3 JUEVES - 19.15 horas: Alvarado vs Deportivo Morón / Nazareno Arasa VIERNES - 21.05 horas: Belgrano vs Barracas Central / Lucas Novelli DOMINGO - 11.00 horas: Gmo. Brown (PM) vs Temperley / Fabricio Llobet - 14.30 horas: Estudiantes (RC) vs Indep. Rivadavia / Julio Barraza - 20.30 horas: Mitre (SdE) vs San Martín (SJ) / Gerardo Méndez Cedro LUNES - 19.30 horas: Estudiantes (BA) vs Agropecuario / Diego Ceballos MARTES - 17.05 horas: Nueva Chicago vs Platense / Pablo Dóvalo - 21.05 horas: Ferro Carril Oeste vs Atlanta / Mariano González ZONA 2 – FECHA 3 SÁBADO - 11.35 horas: Chacarita vs Santamarina / Lucas Comesaña - 13.05 horas: Tigre vs All Boys / Diego Abal - 15.30 horas: Def. De Belgrano vs Atl. Rafaela / Maximiliano Ramírez - 15.30 horas: Brown (A) vs Gimnasia (J) / Yamil Possi - 15.30 horas: Sarmiento vs San Martín (T) / Pablo Echavarría DOMINGO - 19.30 horas: Villa Dálmine vs Almagro / Luis Lobo Medina LUNES - 21.05 horas: Gimnasia (M) vs Quilmes / Adrián Franklin - 15.30 horas: Dep. Riestra vs Instituto / Pablo Giménez

