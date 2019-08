La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Breves: Polideportivas







¡A SEMIFINALES! La Selección Argentina de Vóley Sub 19 que integra el campanense Ramsés Cascú (jugador del Club Ciudad de Campana) venció ayer 3-2 a Bulgaria y se clasificó a las semifinales del Mundial que se está disputando en Túnez. El combinado nacional, que se impuso con parciales de 25-19, 21-25, 26-24, 21-25 y 15-13, enfrentará ahora a Rusia por el pase a la final. Del otro lado, Egipto (ganador del Grupo C que compartió con Argentina en la primera fase) se medirá frente a Italia. La mala noticia para los chicos albicelestes fue el esguince de rodilla que sufrió el líbero Tobías Scarpa, quien durante el juego ante Bulgaria fue reemplazado en esa función por el capitán Lucas Ibazeta. MÁS ATLETAS A MARDEL Campana sigue sumando clasificados a las Finales de los Juegos Bonaerenses que se realizarán en Mar del Plata. En Atletismo, en la prueba de Lanzamiento de Martillo que se desarrolló en el Club Ciudad, dos atletas superaron la etapa regional: Luján Pérez en la categoría Sub 16 y Nicol Villa en Sub 14 (en la foto junto al entrenador Gastón De Armas). Ambas jóvenes forman parte de la Escuela Municipal de Atletismo de Las Praderas. En tanto, el equipo femenino Sub 16 de Handball del Colegio Dante Alighieri también superó la etapa Regional y competirá en las Finales de Mar del Plata. NO PUDO LONDERO El cordobés Juan Ignacio Londero hizo una gran presentación anoche frente al serbio Novak Djokovic, pero ello no le alcanzó ante el N° 1 el mundo, que lo venció 6-4, 7-6 y 6-1 y lo eliminó en la segunda ronda del US Open. De esta manera, el único argentino que sigue con vida en el último Grand Slam de la temporada es Diego Schwartzman, quien hoy enfrentará al bielorruso Egor Gerasimov por el pase a la tercera ronda del torneo. La jornada de ayer en New York se vio afectada por las lluvias, por lo que sólo se pudieron disputar encuentros en los estadios techados. Así, en el cuadro masculino, además de Djokovic (campeón defensor), también ganaron Roger Federer, Kei Nishikori y Grigor Dimitrov. TC: UNA PARA EL "GURÍ" Omar Martínez, campeón de Turismo Carretera 2004 y 2015, volverá a la categoría para disputar una última carrera en Paraná, su tierra natal. El "Gurí", que correrá con un Ford de su propia estructura, pidió el pase a la ACTC hace un tiempo y le fue concedido. La autorización es especial ya que el reglamento no permite el ingreso de ningún piloto, a las últimas cinco fechas, que no haya corrido durante el presente calendario.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: