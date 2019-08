La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/ago/2019 Más atletas campanenses a Mardel







Campana sigue sumando clasificados a las Finales de los Juegos Bonaerenses que se realizarán en Mar del Plata. En Atletismo, en la prueba de Lanzamiento de Martillo que se desarrolló en el Club Ciudad, dos atletas superaron la etapa regional: Luján Pérez en la categoría Sub 16 y Nicol Villa en Sub 14 (en la foto junto al entrenador Gastón De Armas). Ambas jóvenes forman parte de la Escuela Municipal de Atletismo de Las Praderas. En tanto, el equipo femenino Sub 16 de Handball del Colegio Dante Alighieri también superó la etapa Regional y competirá en las Finales de Mar del Plata.



Más atletas campanenses a Mardel

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: