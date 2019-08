P U B L I C







GANÓ MORÓN EN MARDEL En el inicio de la tercera fecha de la Primera Nacional, Deportivo Morón venció ayer 4-2 a Alvarado de Mar del Plata como visitante y quedó ahora como único líder de la Zona 1 con 7 puntos. El Gallo, que contó con el acompañamiento de sus simpatizantes en el José María Minella, comenzó perdiendo, pero dio vuelta el juego y lo terminó ganando con un doblete del uruguayo Mauricio Alonso (ex Villa Dálmine). La tercera fecha de la Zona 1 continuará hoy: como local, Belgrano de Córdoba (1 punto) buscará su primera victoria de la temporada cuando reciba a Barracas Central (4) desde las 21.05 horas. La actividad de la Zona 2 recién iniciará mañana sábado con cinco partidos. El entrenador de Villa Dálmine analizó en conferencia de prensa la actualidad del equipo de cara al duelo con Almagro del próximo domingo. No confirmó si habrá variantes en la formación titular, aunque dejó entrever que mantendrá el esquema. Ayer al mediodía, luego de la práctica de fútbol que el plantel de Villa Dálmine desarrolló en el estadio de Mitre y Puccini, el entrenador Lucas Bovaglio brindó una nueva conferencia de prensa en el marco de la preparación del encuentro que el Violeta afrontará el domingo desde las 19.30 frente a Almagro como local y con arbitraje de Luis Lobo Medina. En primera instancia, el DT se refirió al estado de ánimo de sus dirigidos después de la agónica derrota sufrida ante San Martín en Tucumán. "El plantel está bien. El vestuario post partido mostraba un grupo golpeado, abatido. Pero es parte de los tragos amargos que tendremos que ir viviendo en este proceso de formación del equipo, porque todavía somos un equipo en formación, que está madurando. Lamentablemente nos tocó una derrota que nos dolió. Pero cuando nos reencontramos para entrenar acá en Campana, noté que los jugadores ya querían jugar con Almagro: estaba con ganas, recuperados", explicó Bovaglio. El entrenador destacó el "factor mental" del equipo en la presentación en La Ciudadela, aunque lamentó "dos o tres pequeñas desatenciones" que le terminaron costando la derrota al conjunto de nuestra ciudad. "Siento que nos defendimos bien, aunque por momentos el rival nos metió contra nuestro arco. En contrapartida, no finalizamos bien los contrataques. Pero valoro la entrega, el hecho de brindarse al cien por ciento y de no resignar la posibilidad de ganar el partido", señaló en el balance de aspectos negativos y positivos del cotejo en Tucumán. En el análisis conjunto de los partidos con Instituto y San Martín, Bovaglio se mostró satisfecho: "Fuimos confirmando lo que el equipo había mostrado en los amistosos de preparación, cuando habíamos tenido buenos resultados y buenas producciones. Contra Instituto me llevé un balance positivo; y en Tucumán no jugamos bien, pero tampoco jugamos mal. Siento que estamos por el camino correcto y que todavía podemos dar mucho más", afirmó. En estos dos compromisos, los jugadores que más dificultades tuvieron para desarrollar sus virtudes fueron los volantes internos: Nicolás Del Priore y Denis Brizuela. Y el entrenador Violeta se refirió a ello: "Son errores de posicionamiento. Así fue contra Instituto, porque Del Priore y Brizuela estaban más arriba de lo que deberían haber estado y a Ballini le quedaba mucho espacio para cubrir. Y en Tucumán, San Martín dividía el balón y nos encontraba nuevamente con los dos volantes internos muy arriba para pelear la segunda pelota. Cuando logramos tener el balón y lo ponemos al piso, ellos están más cómodos y jugamos mejor. Pero son cuestiones de posicionamiento que se resuelven en la dinámica del partido y que en ambos partidos, aunque sobre todo en Tucumán, pudimos corregir en el entretiempo. Está claro que no siempre lo podés corregir y entonces, en vez de modificar posiciones, es necesario modificar el sistema. Pero eso lo veremos más adelante". De cara al compromiso del domingo frente a Almagro por la tercera fecha, el DT se refirió al rival que llegará a Campana con una derrota en su haber, después de haber perdido 1-0 como local con Gimnasia de Mendoza: "Es cierto que no jugó bien, pero con Boca por Copa Argentina hizo un buen partido, demostrando que es un buen equipo. Tiene jugadores de jerarquía que nos llevarán a tomar precauciones, pero nosotros saldremos a buscar la victoria, priorizando lo nuestro y tratando de tener un buen funcionamiento a base de elaborar sin dividir". Y luego agregó: "Somos un equipo que muestra dos caras: una cuando tiene la pelota y otra cuando corre para recuperarla. La idea es ser un equipo corto y posicionado en campo rival. Trataremos que el partido transcurra en la línea que más nos conviene a nosotros: que el balón circule más por abajo que por arriba y que la tengamos más tiempo nosotros que el rival". Finalmente, consultado sobre si mantendrá la alineación titular que dispuso en las primeras dos fechas, Bovaglio señaló: "La idea es tratar de no tocar tanto al equipo y darle continuidad a un grupo para ver si el equipo termina de aparecer. Igualmente, estamos muy tranquilos con la respuesta de los chicos que no les toca jugar habitualmente, porque están bien y con ganas. Siento que en caso que no tengamos soluciones adentro, afuera podemos encontrarlas". Y, consultado puntualmente, ofreció detalles de la actualidad de Facundo Affranchino: "Está mucho mejor. Incluso estuvo entrenando en doble turno muchos días para tratar de estar a la par de sus compañeros lo más rápido posible".

