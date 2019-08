La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/ago/2019 Conducía sin casco y sufrió un corte en la frente







Ayer cerca de las 18, una moto colisionó con un Renault 11 en la esquina de Varela y Bertolini. La motociclista fue asistida. El SAME llegó a los pocos minutos gracias a la llamada al 911 que unos de los transeúntes realizó ni bien sucedió el choque. La mujer, de unos 25 años, yacía tirada en el suelo, con un corte sangrante en su frente de unos 20 centímetros y su moto de 110 cc a pocos metros, sobre Varela, mano al Arco. "¡No la muevan! ¡No la muevan!" gritó un vecino, mientras ya varias personas se encontraban tratando de contenerla, al tiempo dos o tres hombres se dedicaron a organizar el intenso tráfico que había tanto sobre Bertolini como sobre Varela, dado que los autos tenían que esquivar la moto para continuar su camino. Por esa razón, otro hombre se dispuso a correr la moto, cuando ya se habían acercado al lugar los primeros policías caminantes y le explicaron que no podía tocarla; mientras el conductor del Renault 11 señalaba que él circulaba por Bertolini, y al cruzar Varela, la moto "se le vino encima" e impactó contra su puerta. Llegó el SAME por Bertollini. Inmovilizaron el cuello de la mujer, la subieron a la ambulancia y la trasladaron al Hospital. En ningún momento perdió la conciencia, pero se encontraba en estado de shock. Ya habían llegado también personal de Tránsito, y dos móviles de Policía Local.

La motociclista sufrió un corte de unos 20 centímetros en la frente





El impacto de la moto, deformó la puerta.

#Dato Choque en Av. Varela y Bertolini. Una Zanella 110 y un Renault 11, la joven de la moto de aprox. 24 años sufrió un corte en la frente por falta de casco. Trasladó SAME. Presente Policía Local Caminantes, móvil 204 y CP zona 4 pic.twitter.com/EwG5l2axGS — Daniel Trila (@dantrila) August 29, 2019

