La diseñadora Corina Fara estará presente en el Desfile Argentina Fashion Week

Corina Fara El evento es este sábado a las 15 horas en el salón Turf del Hipódromo de Palermo. "Todos los días diseño, creo algo nuevo. Cualquier cosa es un disparador para motorizar", asegura a La Auténtica Defensa. Nuestra ciudad sigue mostrando talentos por sus trabajos. En este caso la diseñadora campanense Corina Fara fue seleccionada para participar este sábado 31 de agosto en el Desfile de Moda Sostenible Argentina Fashion Week. Reconocidos diseñadores de Alta Costura y Ready To Wear realizan el lanzamiento de sus colecciones. Este evento, autorizado por la World Fashion Organization y la World Fashion Week, se presenta también en ciudades como París, Milán, New York, Londres, Miami, Asunción, San Pablo, Chicago y Ecuador, entre otros lugares. Cada edición se realiza en diferentes lugares emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Este año el lugar elegido es el Salón Turf del Hipódromo de Palermo, a las 15 horas. Corina realizará cinco pasadas y en relación a las técnicas de la colección para el desfile detalló "está pensada desde la arquitectura, construir sobre el cuerpo, se realizó upcycling (reciclado) de materiales de descarte de la industria gráfica, y se aplicó la técnica Cero Waste (cero residuo)". Luego definió a la moda sostenible como "una mirada distinta de la moda y su entorno, la importancia de generar un impacto positivo en lo ambiental, lo económico y lo social, una moda ética, que nos cuide, que no dañe el medio ambiente (cuidado de recursos) y que contemple pagar un precio justo a los integrantes de la cadenas de valor, generar empleo local. Lejos de acordar con la tendencia del fast fashion y el usar y descartar propone una moda lenta, pensada en la que interviene una idea de proceso, artesanía y valoración de los materiales y de quién la hace, propone un consumo consciente, comprar menos y mejor". Adelanta que expondrá diseños en blanco y negro de estilo "minimalista". "Esta colección está armada sobre maniquí que es como yo empecé, con la técnica del modalaje, de tomar a la prenda como una cosa escultórica". Son siete diseñadores que acompañarán a Corina. Ellos son: Hilanderia Warmi, Cristina Oviedo, Andy Ro, Consuelo Fuertes, Cosecha Vintage, Maison Domecq, Patricia Teran. "Participamos todos, no importa el tiempo que hace que estas inmerso en la moda, somos todos iguales, intentamos tener actitudes colaborativas y trabajar en equipo. Nos potenciamos todos y generamos una sinergia increíble", comenta. La vecina estudió Diseño y cuando se recibió en 1998 inauguró su propio local Atelier en nuestra ciudad (9 de Julio 840). "Siempre me nutrí de lo artístico. Además estudié narración, teatro y actualmente trabajo en un taller de Teatro, además hago vestuario. Me gusta todo el tiempo estar en contacto con la creatividad y con el hecho artístico. Me recibí de DanzaTerapista y soy Payamedica. Te vas conectando con otras cosas y permitiendo jugar", asegura a La Auténtica Defensa. Corina a nivel personal y de trabajo se define exigente, "me gusta no pararme desde un lugar del saber sino más bien del sentir. Yo cuando diseño siento". "Trabajé mucho con la intuición. Mis primeros trabajos no fueron colecciones comerciales fueron de investigación y experimentación. Luego fui evolucionando", resalta y agrega "todos los días diseño, creo algo nuevo. Cualquier cosa es un disparador para motorizar. Lo mío no es tendencia, es un diseño. No pasa de moda, siempre está vigente. Trabajé con ese objetivo y que tenga ese diferencial", cierra. Asociación Moda Sostenible Argentina La Asociación Moda Sostenible Argentina se propone como un ente protector de los actores que intervienen en el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad. A través de la difusión, la ayuda, el reconocimiento y el cuidado, se busca acompañar y transmitir el conocimiento desde el emprendedurismo hacia emprendedores y diseñadores emergentes, así como resolver problemas del sector. Se considera fundamental fusionar diversos conocimientos y lograr una colaboración entre los distintos actores del sector, así como dar a conocer al público en general la información que aún no se encuentra disponible, para que los consumidores tengan la oportunidad de elegir responsablemente durante el proceso de compra. "Hace un tiempo formo parte de la Asociación ya que me interesó desde donde miraban la moda: qué lugar, qué productos hacían y para quién. Es toda una manera de ver y tiene mucho que ver conmigo. Generar trabajo en tu ciudad, generar un impacto en dónde vos estes. Siempre trabajé de la misma forma y ahora me di cuenta que era sustentable lo que yo hacía".



CORINA HACE 21 AÑOS TRABAJA Y TIENE SU ATELIER UBICADO EN 9 DE JULIO 840

La diseñadora Corina Fara estará presente en el Desfile Argentina Fashion Week

