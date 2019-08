Como parte de la esencia y las raíces del socialismo, en la creación de cooperativas, donde el cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos participar para lograr un bien común y solidario, en el centro de Campana del Socialismo para la Victoria de San Martin 327 y en la Biblioteca Popular Jean Jaures de San Martin 325 los días sábados en el horario de 9 a 13 horas, se comercializan productos alimenticios no perecederos envasados, fabricados y producidos por distintas Cooperativas Alimenticias del País. Los productos que se ofrecen son aceites de oliva, fideos de trigo, de maíz e integrales, yerba mate, conservas y demás alimentos libres de TACC, aptos para celiacos, como también muchos de los productos envasados provienen de producciones de campos y quintas que no utilizan agroquímicos. De esta forma, no solo se colabora con la economía popular, sino también se come más sano libre de agrotoxicos, mejorando la calidad de la alimentación y la salud humana. Esta nueva forma de llegar con productos de cooperativas argentinas a los vecinos de Campana, se viene desarrollando en la Plaza Mitre de Zarate los días martes y jueves por la mañana y en muchas ciudades del interior del país donde se fomenta el cooperativismo. La intención del Socialismo para la Victoria, no pretende competir con el comercio local, ni tampoco poner un supermercado como se gesto en una organización local sin fines de lucro, sino que se vayan conociendo los productos para que las cooperativas alimenticias y fabricas recuperadas (hoy convertidas en cooperativas) puedan abastecer a los comercios locales y estar en las góndolas de los supermercados fomentando y promoviendo la economía popular.



Socialismo para la Victoria: fomentando la economía popular

