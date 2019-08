Efemérides del día de la fecha: 30 de Agosto

DÍA DE LOS FERROCARRILES En este día se conmemora la inauguración oficial de la primera línea de ferrocarril en el país en el año 1857. El día anterior, la locomotora "La Porteña", había realizado su viaje inaugural desde la Estación del Parque hacia la estación La Floresta, un trayecto de 10 kilómetros que fue recorrido en 35 minutos, algo revolucionario para la época. La llegada del ferrocarril a Campana fue propiciada por Guillermo Matti, empresario de la navegación fluvial, que había visto en la estancia de los hermanos Costa la solución a los problemas que presentaban las bajantes del Río Capitán y el impredecible Río de la Plata. Luego de que los Costa le cedieran las tierras necesarias en el año 1869 y obtener la aprobación de los diputados en el año 1871, Matti conformó en Inglaterra la Sociedad Anónima "Buenos Aires and Campana Railway Company Limited" para llevar a cabo la obra. Así, el 13 de enero del año 1876 se produjo el viaje inaugural que partió desde la Estación Central con destino a Campana llevando a bordo a autoridades nacionales y a los presidentes de los directorios de los distintos ferrocarriles.

FALLECE FRANCISCO VARALLO Francisco Antonio Varallo nació el 5 de febrero del año 1910 en La Plata. Proveniente de una familia futbolera, desde muy chico empezó a jugar en Ferro Carril Sud, club en el que no permanecería por mucho tiempo pues a los 13 años se incorpora al equipo 12 de Octubre, donde jugaba su padre y sus tíos; es con esta camiseta que comienza a desplegar sus habilidades como artillero lo que le permite debutar en Primera a los 14 años. Se comentó tanto sobre él que el presidente de Estudiantes lo fue a buscar para jugar a prueba en su equipo, es así que con la camiseta del "pincha" juega 3 partidos en los que muestra todo su potencial metiendo 12 goles; indudablemente, Estudiantes realizó una oferta para sumarlo al plantel, sin embargo, como los dirigentes de 12 de Octubre eran hinchas de Gimnasia y Esgrima le niegan rotundamente el pase: "a Panchito no se los vendemos ni locos". Al tanto de esto, "El Lobo" lo pone a prueba en la Tercera contra Rioplatense, partido en el que sería la figura por haber fusilado el arco con 8 cañonazos. Sin oposición alguna, Varallo deja el club de barrio para integrarse a Gimnasia y Esgrima, equipo en el que consigue su primer título cuando los platenses se coronan campeones en el año 1929. Por su gran desempeño, Mario Sureda, delegado de Gimnasia, lo propuso para jugar en el primer Mundial de Fútbol que estaba próximo a jugarse en Uruguay. Así, el joven de 20 años se embarca junto a la selección al país vecino, donde en un clima hostil por la condición de visitantes, logra meter solo un gol contra México en la victoria 6 a 3; en el partido contra Chile, una mortal patada del chileno Guillermo Subiabre lo estancó en la banca en la semifinal frente a Estados Unidos. La victoria de Uruguay será un golpe duro para Varallo que lo definiría como "la frustración más grande de mi carrera". Comienza un nuevo campeonato en el año 1931 y con él Varallo llega como nueva figura a Boca Juniors, su debut fue contra Chacarita en un partido en el que marcador se mantuvo inmóvil; su primer gol con la camiseta del xeneize fue contra Ferro Carril Oeste, gracias a él, Boca se fue de la Cancha de San Lorenzo con un triunfo 2 a 1. A partir de esto, "Cañoncito" se volvió invencible convirtiéndose en el 3° mejor goleador del campeonato con 27 goles en 24 partidos además de conseguir su segundo título con Boca. Dos años después, se volvió el máximo goleador del torneo con 34 tantos y para el año 1934 y 1935 vuelve a coronarse campeón con Boca. A los 29 años se retira del fútbol consagrado como el máximo goleador del xeneize con 181 tantos, cifra que será superada 69 años después por Martín Palermo. Falleció a los 100 años, en el año 2010, en La Plata. GOOGLE LANZA SU PRIMER DOODLE Un día como hoy en el año 1998, Larry Page y Sergey Brin lanzaban el primer doodle de Google. En los inicios de la compañía, los fundadores buscaban una manera de indicarle a los usuarios que no "iban a estar en la oficina" por irse al famoso "Festival del Hombre en Llamas" celebrado en el desierto de Nevada; es por esto que jugando con el logo se les ocurre poner detrás de la segunda "o" un hombre para indicar su paradero. Debido al éxito que tuvo, dos años después, se lanzó el segundo por el "Día de la Bastilla".

