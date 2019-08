Le ganó 4-3 y así no solo prolongó su invicto, sino que además alcanzó a Atlético Las Campanas. Ahora, en lo más alto de esta zona, hay cuatro equipos apretados en dos puntos. En un partido pendiente de la novena fecha del Grupo B del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, La Josefa venció el miércoles por 4 a 3 a Real San Jacinto y así alcanzó lo más alto de las posiciones de la zona. Los "joseferos", únicos invictos del certamen (siete victorias y cinco empates en doce presentaciones), suman ahora 26 puntos e igualaron la línea de Atlético Las Campanas, aunque con un partido menos que el último campeón. Por detrás se ubican Albizola FC, con 25; y Otamendi FC, con 24. De esta manera, estos cuatro equipos que pelean en lo más alto del Grupo B están separados ahora por apenas dos puntos. En este triunfo, los goles de La Josefa fueron convertidos por Iván García, Nery Ávalos, Gonzalo Maidana y Fernando Criado. En tanto, para Real San Jacinto marcaron Martín Figueroa y Alexis Gozela (2). "El Gorila" perdió así una oportunidad de arrimarse a la zona alta de la tabla de posiciones, sabiendo que todavía le quedan pendientes otros dos encuentros. El fin de semana, por la 15ª fecha de este Grupo B se enfrentarán: Albizola vs Real San Jacinto, Villanueva vs Las Campanas, Otamendi vs Las Palmas y La Josefa vs Leones Azules. En tanto, Atlético Las Praderas sumará de a tres por la baja de Puerto Nuevo, mientras que Barrio Lubo quedará libre.

