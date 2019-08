En la final venció por penales a Santa Florentina después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La temporada 2019 de la Liga de Escuelas de Fútbol va sumando campeones. El pasado sábado, en el Club Ciudad de Campana, se disputó la final del Torneo de Invierno de la categoría Sub 11 y el festejo quedó para el Colegio Dante Alighieri. La escuadra azzurra se coronó campeona al imponerse en la definición por penales, después que el partido terminara igualado 1-1 en tiempo reglamentario. El encuentro comenzó rápidamente favorable a Santa Florentina, que dominó pasajes del juego en ese inicio y se puso en ventaja. Pero, poco a poco, los chicos de "la Dante" lograron sobreponerse y a través de un juego más agresivo y de ataque logró ir acercando peligro al arco de "Santa". El empate llegó promediando el segundo tiempo, luego de una mano dentro del área que los azzurros capitalizaron desde el punto del penal. En la definición por penales, ambos equipos mostraron buena puntería, pero el festejo terminó siendo para Dante Alighieri, que no falló ninguna ejecución y se quedó con el título al imponerse 5-3. El equipo campeón estuvo conformado por Santiago Abbate, Álvaro Brodsky, Nicolás Cabrera, Ciro Capezuto, Benjamín Castro, Juan Ignacio Cheves, Bautista González, Juan Martín Reinas, Fausto Medici, Benjamín Medina, Pedro Melón, Valentino Mondano, Joaquín Montero, Ignacio Moroni, Armando Moroni, Marcos Moroni, Donato Moroni, Agustín Pinto, Lucio Rafael, Gianfranco Razionale y Valentín Rigoni. En el partido por el tercer puesto de esta categoría Sub 11 también hubo definición por penales. La Escuela de Ariel Rosada y Ciudad Amarillo igualaron 1-1 en el tiempo regular y luego protagonizaron también una serie de penales muy pareja que finalmente quedó a favor de Ciudad Amarillo. Mientras se jugaban estos partidos, ya se ponía en marcha el Torneo Primavera con encuentros de las otras categorías. Para los Sub 11 será el turno de comenzar esta nueva etapa este fin de semana.

EL EQUIPO SUB 11 DEL COLEGIO DANTE ALIGHIERI QUE SE CORONÓ CAMPEÓN DE INVIERNO.



Fútbol Infantil:

LEF; Dante Alighieri se coronó campeón de Invierno en Sub 11

