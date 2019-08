El Doble Par argentino que el campanense integra con Cristian Rosso ganó su serie de semifinales C/D y correrá la final por los puestos 13 a 18. Ya sin posibilidades de lograr la clasificación olímpica a Tokio 2020, Rodrigo Murillo y su compañero Cristian Rosso continúan adelante con su participación en Doble Par en los FISA 2019 World Rowing Championships de Linz-Ottensheim, Austria. Ayer desarrollaron una gran Semifinal "C/D" y consiguieron un holgado primer puesto para meterse en la Final "C" y buscar la 13ª posición. Con un tiempo de 6 minutos, 14 segundos y 5 centésimas, el Doble Par pesado argentino se impuso a Sudáfrica (2º), Ucrania (3º), Estados Unidos (4º), Japón (5º) y Cuba (6º). Los botes de Sudáfrica y Ucrania lo acompañarán en esa regata que definirá los puestos 13 a 18, mientras que EE.UU., Japón y Cuba correrán la Final "D" por los puestos 19 a 24. Murillo y Rosso llegaron casi en simultáneo al primer parcial de 500 metros con Ucrania (2º) y Estados Unidos (1º). Para los 1000 metros ya habían pasado al frente, y de allí en más se dedicaron a estirar la ventaja. Finalmente, el M2x albiceleste ganó con cierta holgura, aventajando a Sudáfrica (que llevó adelante una gran remontada, saltando del puesto 4º al 2ºen 500 metros) por 3 segundos. Más allá de no haber conseguido avanzar a semifinales A/B y no poder pelear allí por una plaza olímpica para Tokio 2020, la performance del doble par argentino fue muy buena e invita a ilusionarse con una buena posición final en el Mundial. La Final "C" que correrán Rosso y Murillo será el domingo a las 5.51 (hora ARG). Allí enfrentarán a Sudáfrica (Mzwandile Sotsaka / Bradley Betts), Ucrania (Ivan Futryk / Mykola Kalashnyk), Italia (Fabio Infimo / Simone Venier), Canadá (Matthew Buie / Trevor Jones) y Bielorrusia (Stanislau Shcharbachenia / Dzianis Mihal). Por su parte, la otra embarcación de remo convencional de Argentina, conformada por el par Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata) y Axel Haack (Tigre Boat Club), correrá hoy viernes a las 4.30 su semifinal C/D ante Chile, Dinamarca, Estados Unidos, República Checa y China. Hoy también correrá uno de los dos singlistas paralímpicos de Argentina: Brenda Sardon. La remera del Club de Regatas La Plata enfrentará la semifinal A/B en búsqueda de una histórica final mundialista en la prueba PR1 W1x (Paralympic Rowing, women’s single sculls). El otro, el correntino Alejandro Magno Vera, del Club de Regatas Corrientes, finalizó segundo ayer en la semifinal C/D y correrá el domingo la Final "C".

MURILLO Y ROSSO BUSCARÁN EL DOMINGO TERMINAR LO MEJOR POSICIONADOS POSIBLES EN ESTE MUNDIAL DE AUSTRIA.



Remo:

Rodrigo Murillo ganó su semifinal y correrá la Final C en el Mundial de Austria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: