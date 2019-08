Será en el Club Náutico Zárate desde las 9.30 horas. La competencia se divide en seis categorías.

Después de iniciar el año en Escobar y de pasar posteriormente por San Miguel y nuestra ciudad, la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte llega mañana a Zárate para desarrollar su Etapa IV de este 2019. La cita será en las instalaciones del Club Náutico Zárate, desde las 9.30 horas.

Allí dirán presentes jugadores zarateños, de nuestra ciudad, Escobar, San Pedro, Ramallo, Tigre, San Miguel, Villars, Marcos Paz y Pilar, entre otras localidades de la región que habitualmente participan de esta Liga.

La competencia, abierta para todos los niveles, se dividirá en seis categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libres. Se realizará por el sistema suizo a seis rondas y será dirigida por el Maestro Fernando Romano, a cargo de la Escuela de Ajedrez "Salvador Calí" del Club Náutico Zárate, y los árbitros Gonzalo Saldaño, Margarita Godoy y Jorge Trovec.

Los resultados de cada etapa de este certamen brindan puntos para clasificar a la Final Interligas de la provincia de Buenos Aires que se jugará en noviembre en la Cuenca del Salado.

Para mayor información sobre esta Etapa IV de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte, comunicarse a los teléfonos 03489-15-680299 (Prof. Romano) o 03487-426112 (Club Náutico Zárate).