Tras competir en Escobar, ocho atletas campanenses accedieron a las Finales que se disputarán en Mar del Plata. Jóvenes con discapacidad de nuestra ciudad tuvieron una destacada actuación en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses que se disputó día atrás en Escobar. Con el acompañamiento de la Dirección de Deportes –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio- compitieron en atletismo, boccia y básquet adaptado en el Polideportivo Luis Monti de la vecina localidad. En Boccia participaron dos representantes de la Escuela Municipal que tiene sede en APID: en la Categoría bc2 mayor a 18, Ricardo Bianchi; y en la Categoría bc4 mayor a 18, Alfredo Romero, quien accedió a la Final que se realizará en Mar del Plata. Además, realizaron una buena performance por categoría bc1 mayor a 18, Antonela Casanova y por Categoría bc3 mayor a 18, Alejandro Foffani, ambos de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y por la Categoría bc4 sub 18, Martín Pérez. En tanto, en Básquet 3 vs 3 en silla de ruedas, compitió el equipo Sub 16 de la Escuela de Iniciación Deportiva de Nación con sede en el EEE 502. Este conjunto estuvo conformando por Nicolás Ellemberger, Ariana Ramírez y Raúl Moreyra. Todos accedieron a la final, de igual manera que el equipo Sub 20 de la misma escuela integrado por Nicolás Carlini y Luciana González. En lo que respecta a Atletismo, quienes ganaron su pase a Mar del Plata fueron: Rosaura Monje, en Salto en Largo; Germán Torres, en 100 metros; y Nicolás Carlini, en Lanzamiento de Bala. También se disputó la Etapa Regional de Tenis de Mesa Intelectual, de la que participó Matías González, integrante de la Escuela Municipal de Iniciación Deportiva con sede en "Fortaleciendo Lazos".

LOS ATLETAS PARTICIPARON ACOMPAÑADOS POR LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DEL MUNICIPIO.





EN BOCCIA COMPITIERON CINCO REPRESENTANTES CAMPANENSES.



Juegos Bonaerenses:

Se disputó la etapa regional de atletismo, boccia y básquet adaptado

