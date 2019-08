Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 30/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 30/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RUSIA FUE MUCHO La Selección Argentina de Vóley Sub 19 que integra el campanense Ramsés Cascú perdió ayer 3-0 (25-21, 25-18 y 27-25) frente a Rusia en una de las semifinales del Mundial que se está disputando en Túnez. El central del Club Ciudad de Campana fue parte de la rotación en este duelo y aportó un punto. De esta manera, el combinado nacional juvenil cerrará hoy su participación en este campeonato enfrentando desde las 10.40 en el partido por el tercer puesto a Egipto (con el que ya se midió en fase de grupos). Los egipcios cayeron ayer 3-0 ante Italia, que definirá el título mano a mano con Rusia. SUÁREZ CON ABELLA El tenista campanense Hugo Suárez fue recibido por el Intendente Sebastián Abella en su regreso a la ciudad tras participar de diferentes torneos en Francia, donde alcanzó siete finales en tres meses y obtuvo cuatro títulos. En la continuidad de su calendario, Suárez retomará los certámenes nacionales del Pro Tour de la AAT (Asociación Argentina de Tenis), mientras que en octubre y noviembre tiene planificado participar de los Future que se desarrollarán en nuestro país. Por eso, para este tramo final del año, después de haber competido exclusivamente en Francia, está realizando trabajos de reacondicionamiento físico. AVANZA EL PEQUE Diego Schwartzman (20º preclasificado) derrotó ayer al bielorruso Egor Gerasimov (129º del mundo) y se instaló en la tercera ronda del US Open 2019. El único argentino que sigue con vida en este Grand Slam se impuso en tres sets y sin mayores inconvenientes: 6-4, 6-2 y 6-0. Su próximo rival se definía anoche en el duelo que protagonizaban el canadiense Vasek Pospisil (216º; quien eliminó al ruso Karen Khachanov, 9º preclasificado) y el estadounidense Tennys Sandgren (72º). Entre los máximos favoritos, ayer ganaron el español Rafael Nadal (por WO, dada la baja del australiano Thanasi Kokkinakis) y el ruso Daniil Medvedev (eliminó en cuatro sets al boliviano Hugo Dellien). PROCESADO Y EMBARGADO Germán Vaccaro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet (CABB), fue procesado al ser considerado autor penalmente responsable del delito de administración infiel en perjuicio de la CABB, agravado por haberse cometido además en perjuicio de la administración pública. La Confederación, este jueves 29 al mediodía, difundió a través de sus redes sociales el comunicado oficial del procesamiento a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº5. Además, en la misma resolución se ordenó trabar embargo sobre los bienes de Vaccaro hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($10.000.000). La salida del ex titular de la CABB, junto a miembros de la Comisión Directiva que encabezaba, se produjo en la previa al Mundial 2014, cuando los integrantes de la Generación Dorada impulsaron auditorías internas y presentaron denuncias de corrupción dirigencial ante la entonces Secretaría de Deportes.

