SEMI SUPERCLÁSICA River Plate completó anoche su faena ante Cerro Porteño de Paraguay y, de esa manera, confirmó que en esta edición 2019 de Copa Libertadores de América también habrá duelo superclásico con Boca Juniors. En esta oportunidad será en semifinales, en una serie que tendrá su partido de ida en el Monumental durante la primera semana de octubre; y la revancha, en La Bombonera, en la previa a las Elecciones Generales de ese mismo mes. Ayer, el Millonario tuvo un primer tiempo complicado ante el elenco guaraní: a los 8 minutos quedó en desventaja y, posteriormente, pasó varios sofocones y hasta necesitó de alguna intervención salvadora de Franco Armani. A los 7 minutos del ST, el uruguayo Nicolás De la Cruz marcó un gran gol (soberbio remate de afuera del área) y selló definitivamente el destino de la serie que había comenzado con victoria 2-0 para los dirigidos por Marcelo Gallardo en el estadio Monumental. La otra semifinal de esta Copa Libertadores de América 2019 será protagonizada por equipos de Brasil: Gremio de Porto Alegre (local en la ida) y Flamengo de Rio de Janeiro. SUPERLIGA: FECHA 5 Hoy comenzará la quinta fecha del campeonato de la Superliga con tres partidos. A las 19.00, Lanús (7 puntos) recibirá la visita de Central Córdoba de Santiago del Estero (5) con la posibilidad de alcanzar en la cima a Boca Juniors y San Lorenzo. Y a partir de las 21.10 jugarán: Estudiantes de La Plata (6) vs Vélez Sarsfield (4) y Defensa y Justicia (3) vs Banfield (3). Mañana sábado, en tanto, se disputarán cuatro encuentros: Argentinos Juniors vs Gimnasia de La Plata (13.15), San Lorenzo vs Unión de Santa Fe (15.30), Patronato de Paraná vs Independiente de Avellaneda (17.45) y Racing Club vs Godoy Cruz de Mendoza (20.00). El domingo, la programación se cerrará con cinco cotejos: Colón de Santa Fe vs Rosario Central (11.00), Atlético Tucumán vs Arsenal de Sarandí (11.00), Newells vs Huracán (13.15), Talleres de Córdoba vs Aldosivi de Mar del Plata (13.15) y River Plate vs Boca Juniors (17.00). PRIMERA C La sexta fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con el partido que disputarán Excursionistas (5 puntos) y Cañuelas (9). El líder del certamen, con 10 unidades, es San Martín de Burzaco, que el domingo enfrentará a Argentino de Merlo. CHAMPIONS SORTEADA Ayer, en Mónaco, se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2019/20, que comenzará el próximo 17 de septiembre. El cuadro quedó conformado de la siguiente manera: Grupo A: Paris Saint Germain, Real Madrid, Brujas de Bélgica y Galatasaray de Turquía. Grupo B: Bayern Munich, Tottenham, Olympiacos y Estrella Roja de Belgrado. Grupo C: Manchester City, Shakhtar Donnetsk de Ucrania, Dinamo Zagreb y Atalanta de Italia. Grupo D: Atlético Madrid, Juventus, Bayern Leverkusen y Lokomotiv Moscú. Grupo E: Liverpool, Napoli, Salzburgo de Austria y Genk de Bélgica. Grupo F: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Italia y Salvia Praga. Grupo G: Zenit de Rusia, Benfica de Portugal, Olympique Lyon y Leipzig de Austria. Grupo H: Chelsea, Ajax, Valencia y Lille de Francia

