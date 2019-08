¿Hasta qué punto tiene sentido confiar en objetos de la suerte?

Lo que hoy día se considera ciencia, tiempo atrás fue magia o brujería. A aquello que desconocemos o no alcanzamos a controlar, solemos otorgarle atributos místicos. Parece que nos negamos a asumir que algo esté fuera de control, ya no del nuestro, sino al menos de un designio supremo. Es por eso que, desde siempre, el hombre ha tratado de controlar su propia suerte a través de objetos como amuletos y talismanes, o tratando de asociarla incluso al mapa celestial. También la numerología e incluso los colores son utilizados para atraer la suerte o alejar el mal fario. Pero todas estas cosas... ¿realmente pueden llegar a funcionar? Por poner ejemplos tangibles, hay un caso reciente en el que hacer caso de elementos de la suerte ha tenido un final feliz: un hombre de 66 años ha resuelto económicamente resto de su vida y ha tenido la oportunidad incluso de ayudar a varias ONGs al ganar 344 millones de dólares en la Powerball de Estados Unidos. Acudió una noche con su nieta a cenar a un restaurante vietnamita, y en una galleta de la fortuna le apareció una combinación de números. Podría haberlo interpretado como una contraseña, un código de seguridad de una caja fuerte, o incluso como las coordenadas de un lugar secreto, pero decidió jugar un boleto a la famosa lotería con estos números, simplemente por probar si la galleta efectivamente podría atraer la suerte. La sorpresa al conocer la combinación ganadora no pudo ser mejor recibida. Si este hombre no creía en la suerte, a partir de ahora creerá en ella. Que esos números fuesen los que tenían que ganar la Powerball no se puede asociar a ninguna fórmula científica. De hecho, muchos han sido los matemáticos que han tratado de dar con la clave para comprender la aleatoriedad y volverla a su favor. Hasta el momento, nadie ha tenido éxito y lo único que puede manejarse es la probabilidad, y aún así, nada es garantía de éxito, simplemente, existirán más posibilidades, pero si nuestra probabilidad de ganar una lotería es de 1 entre 48.000, podríamos probar 47.999 combinaciones y sin así no ganar (aunque i discutiblemente será muchísimo más fácil ganar que comprando un boleto). Precisamente en este principio radica la fiabilidad de amuletos, predicciones de la astrología o números de la suerte: si el hecho de contar con un amuleto nos hace pensar que podemos llegar a ganar, al menos lo intentaremos y obtendremos una oportunidad, pero si nada hace que tengamos esperanza, es posible que no lleguemos a intentarlo, en cuyo caso las probabilidades de éxito se reducirán a 0. También, no obstante, el hecho de creer en horóscopos o patrones mágicos para jugar una lotería puede ser un arma de doble filo que perjudique más que beneficiar: por ejemplo, si la lotería dice que el signo zodiacal Leo puede ganar la lotería del sábado, es muy probable que una de cafa 12 personas que creen en el horóscopo jueguen ese día, con la consecuencia de que tendremos mucha más competencia para optar a un premio. Peor aún si, por ejemplo, 1.500 personas realizan la misma jugada: si llega a resultar premiada, deberá repartirse el premio entre 1.500 personas y percibiremos un importe considerablemente inferior. No sucederá lo mismo, sin embargo, si la suerte la asociamos a algo más individual e íntimo: cuando nuestra fórmula del éxito no es compartida, su singular se vuelve algo poderoso. Pero ojo, también puede suceder que si sólo confiamos en dicha fórmula, esto termine siendo algo tan restrictivo que nos impida descubrir otras oportunidades de éxito a nuestro alrededor por concentrar toda nuestra atención en una sola cosa.



¿Hasta qué punto tiene sentido confiar en objetos de la suerte?

