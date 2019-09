La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Ciclo de "cinesalado" en la Biblioteca Jean Jaures







Desde las 19 horas se proyectará "Day of the Dead" en San Martin 325, con entrada libre y gratuita. Este sábado 31 de agosto, a través de Adiccine, se proyectará la película "Day of the Dead" como parte del ciclo de cine bizarro, fantasioso y de terror que ahora cambio de día y horario del tradicional que se exhibía los días viernes en la biblioteca. Day of the Dead (conocida en español como El día de los muertos o El día de los muertos vivientes) es una película de terror de 1985 dirigida por George A. Romero. Es la tercera de las seis películas que conforman la saga dedicada a los zombis dirigida por Romero que comenzó con La Noche de los Muertos Vivientes (1968) y continuó con Dawn of the Dead (1978). Su director describe la película como "una tragedia sobre cómo la falta de comunicación entre las personas siembra el caos y el colapso incluso en grupos pequeños" También comentó que es su película favorita de la serie aunque lo atribuye más a su experiencia durante la filmación. Como ha sucedido con otras películas dirigidas por Romero existe una segunda versión de la película, de título homónimo, dirigida en 2008 por Steve Miner; y otro remake dirigido por Héctor Hernández Vicens y estrenado en 2018. Los zombies se han apoderado del planeta, y el número de humanos se reduce a uno por cada 400.000 muertos vivientes. Un pequeño grupo de personas, formado por científicos y militares, se refugian en una antigua instalación subterránea del gobierno. Allí intentan contactar sin éxito con otros grupos supervivientes. Mientras, los doctores investigan el origen del fenómeno, y de su posible cura a la vez que intentan domesticar a un muerto viviente al que mantienen encadenado. Este ciclo de "cinesalado", se proyecta en pantalla gigante los sábados a las 19 horas, en la Biblioteca Popular Jean Jaures, en San Martin 325, con entrada libre y gratuita y el clásico sistema a la gorra. Para quienes deseen podrán continuar al final de la proyección debatiendo sobre la película, además se cuenta con buffet económico para colaborar con la biblioteca.





Ciclo de "cinesalado" en la Biblioteca Jean Jaures

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: