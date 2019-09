La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Rugby:

El Tricolor buscará mantenerse en la senda positiva después de su victoria sobre San Miguel. En caso de ganar podría salir de la zona de descenso directo. Por la sexta fecha de la segunda rueda (19ª del campeonato) de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde la visita de Tiro Federal de San Pedro en busca de un nuevo triunfo que lo afiance en la pelea por la permanencia. En su última presentación, el Tricolor (24 puntos en el certamen) cortó una racha de siete juegos sin victorias al vencer 25-13 como visitante a San Miguel (22). Con ese resultado, el CCC dejó el último puesto de la tabla, dado que superó a su vencido. Además, quedó a un punto de Varela Jr (25 unidades), al que debería dejar atrás para salir de la zona de descenso directo (11º y 12º de la tabla disputarán una promoción, mientras que 13º y 14º bajarán a Tercera). Por su parte, Tiro Federal de San Pedro (33) también viene luchando por la permanencia, aunque su campaña hoy lo encuentra separado de las últimas tres posiciones y "a tiro" de salir de la zona de promoción (actualmente se encuentra 11º). Su campaña ha sido irregular (seis victorias, un empate y once derrotas), pero en la fecha pasada venció 33-31 a Los Cedros y quedó a un punto de Club Argentino (10º), a dos de Atlético Chascomús (9º) y a cuatro de Gimnasia de Ituzaingó (8º). El encuentro de Primera División se disputará en la cancha de Chiclana y Luis Costa desde las 15.30 horas y antes, a las 13.45, comenzará el duelo de Intermedia que se disputará en la previa. Los demás partidos de esta 19ª fecha de Segunda División serán: Atlético Chascomús vs Los Cedros, Del Sur vs San Miguel, Las Cañas vs La Salle, El Retiro vs Argentino, Mercedes vs Varela Jr y Gimnasia de Ituzaingó vs Virreyes.

