La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Continúan las amenazas de bomba







Es la segunda en una semana. Ahora fue el turno de los juzgados de Del Pino y Varela. Por prevención, desalojaron la Alcadía que funciona en el mismo predio, y la UTN evacuó alumnos y suspendió las clases. Ya suman 7 en lo que va del año. Ayer, cerca del mediodía, otro establecimiento de la ciudad recibió una amenaza telefónica sobre la existencia de explosivos en su interior. Fue el turno de los juzgados que se encuentran en Del Pino y Av. Varela, a metros del Arco. El episodio ameritó, una vez más, de la llegada de un Escuadrón Antibombas a la ciudad. También intervino Defensa Civil, Tránsito, y la presencia preventiva del SAME. El lugar fue evacuado, incluyendo las dependencias de calle Del Pino, a metros del Arco, fueron desalojadas luego de recibirse una amenaza que daba cuenta de la existencia de un explosivo en el lugar. También se evacuó la Alcaidía situada en la parte trasera. Tránsito cerrado en las inmediaciones, y la UTN suspendió sus clases. Fue este martes por la tarde cuando se recibió otra amenaza de bomba, en las fiscalías que funcionan en Sarmiento y 9 de Julio, que fue desestimada. Aun así, un escuadrón Antibombas se presentó a la mañana siguiente para respetar el protocolo y habilitar el ingreso al lugar. Fue en junio pasado cuando se recibieron tres amenazas en diferentes sitios de la ciudad. Primero fue la sede del Servicio Local, sobre Ameghino y Colón; y ese mismo día, también en la Fiscalía de Sarmiento y 9 de Julio. Días más tarde, el blanco de los bromistas fue la refinería de Axion, pero ya no se trató de una amenaza telefónica: la advertencia apareció escrita en uno de los baños del sector contratista. Otras dos amenazas, con diferencia de 48 horas, se recibieron a fines de mayo último. Los bromistas también habían elegido al Servicio Local y a las fiscalías de Sarmiento.

Defensa Civil colaboró con el operativo apoyando la labor del Escuadrón Antibombas de San Isidro.





Es la séptima vez en lo que va del año que se recibe una amenaza de explosivos en la ciudad.

#Dato amenaza de bomba en el juzgado de Andrés del Pino y Av. Varela en horas del mediodía. Defensa Civil, Dirección de Tránsito SAME y el Escuadrón Antiexplosivos realizan el protocolo de emergencias pic.twitter.com/KzI0Xk6574 — Daniel Trila (@dantrila) August 30, 2019

Continúan las amenazas de bomba

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: