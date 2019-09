La Primera acumula 3 victorias seguidas igualando con Huracán y Santa Bárbara "E" en lo más alto de la Zona E7.

Por la quinta fecha de la segunda rueda de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano Femenino de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club enfrentará como visitante a Comunicaciones en su sede del barrio porteño de Agronomía.

Será un encuentro entre dos equipos que transitan realidades muy distintas: mientras las campanenses alcanzaron la fecha pasada la cima del torneo (que comparten con Huracán y Santa Bárbara "E") luego de derrotar 2 a 1 a Belgrano Day School en Campana, las "Carteras" vienen de perder 4 a 0 ante Luján Rugby Club, llevan cuatro partidos sin ganar y están anteúltimas en la tabla con 4 unidades sobre 45.

El partido de Primera División comenzará a las 16, pero la serie de encuentros entre ambos clubes iniciará a las 9.00 con la Escuelita, las Divisiones Menores (de 9ª a 5ª) y la Intermedia (pautada para las 14.30).

El resto de la jornada la completarán Santa Bárbara ´´E´´ vs. Luján Rugby Club ´´B´´, Los Pinos vs. Huracán, Quilmes ´´E´´ vs. Club Manuel Belgrano, Hurling ´´C´´ vs. C.A.S.A. de Padua y Belgrano Day School vs. Vicentinos ´´B´´.