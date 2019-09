La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Opinión:

¿Cómo vamos a protagonizar los campanenses los cambios en el Estado?

Por Olga García













Olga García

Tema: elecciones El FMI protagonizará la reestructuración de la deuda insustentable. Hay un vacío que se debe a la falta de manejo de las autoridades nacionales y provinciales de las políticas del estado. Macri es el que sustenta una crisis profunda que no tiene valor para enfrentar. Solamente lo han hecho en una manifestación con escaso número de participantes concentrados en insultar a los ciudadanos votantes. Es hora de pensar profundamente cual va a ser nuestro camino en esta etapa del estado. Con su voto el pueblo quiere lograr una mejor situación para el conjunto. Ni la persistente mentira oficial a través de los medios a su servicio logró modificar el pensamiento popular sobre la esencial necesidad de cambio. Esto sin duda revalorizó la importancia de las políticas públicas, sobre todo como instrumento indispensable para la construcción social. Debemos analizar cómo se ha distribuido la información por fuera de los medios, eliminando en ese proceso los discursos de odio que dichos medios sustentaban. Esto demuestra que la información es un proceso social en el que el público funciona como fuente. El malestar popular no puede ocultarse. La situación nos obliga a repensar como queda nuestra ciudad. No vivimos aislados del mundo. Nos toca padecer la crisis y seguramente implementar medidas que las enfrenten. ¿Lo haremos como municipio opositor sosteniendo el estilo de gestión de este gobierno y por lo tanto padeciéndolo como pocos municipios de nuestra provincia? Nos tocaría incorporar a integrantes de la gestión actual ajenos a Campana, como ya sufrimos, que la desconocen y manejan nuestra esencia administrativa. Sin duda seremos un espacio más positivo compartiendo a nivel municipal el proyecto de cambio nacional y provincial con medidas que aspiran lograr un mejor nivel de vida para nuestro pueblo.

