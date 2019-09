La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Opinión:

Desde los comienzos de su presidencia Macri sobrevaloró en demasía su poder de convencer a la mayoría de la población que le creía pese a que su política implica una feroz redistribución de ingresos a favor de los más ricos y que necesariamente los estaba empobreciendo sin solución de continuidad. El único camino, como Macri repite una y mil veces, consiste en disminuir los costos empresariales a niveles tan bajos que atraigan a los capitales que abundan en los países más desarrollados pero que todavía los están esperando y ya es un hecho que ni vinieron ni vendrán no obstante lo cual siguen soñando con una reforma laboral que reduzca aún más esos costos. Sus anteojeras ideológicas enemigas de cualquier regulación por parte del estado dejaron que "los mercados", es decir los grupos financieros, actuaran libremente y nos endeudaron a un ritmo vertiginoso. Como es sabido todo endeudamiento tiene un límite y éste llegó a principios del año pasado y sólo les quedó recurrir al FMI que gracias a los oficios del gobierno de Donald Trump nos concedió un préstamo inédito en la historia del Fondo por su magnitud. Las exigencias del FMI para prestarnos tantos dólares le dieron al gobierno la gran excusa para acelerar los ajustes que estaban en sus planes llevar a cabo y que junto con la baja de salarios y jubilaciones dinamitó al mercado interno provocando un insoportable aumento de la desocupación. Producto de esta política neoliberal creció vertiginosamente la pobreza, la indigencia y por supuesto el hambre. Una demostración de la magnitud del estado desesperante de tantos fue la marcha reclamando la emergencia alimentaria que congregó a una enorme multitud. Hasta Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos entrevistado por Eduardo Feinmann manifestó: "le metimos la mano en el bolsillo a la gente". Como siempre el gobierno del "yo no fui" culpó a la oposición por la debacle económica de estos días, pero es evidente que el "cuco" para los mercados no son los ganadores del domingo 11 sino el propio Macri al que ya nadie le cree, ni siquiera su entorno. Tanto es así que por primera vez el gobierno de Cambiemos debió declarar desierta la licitación de letras en dólares Lecap, Letes, Lecer y Lelinks por falta de demanda de inversores A todas estas calamidades hay que agregar la escasez de dólares para hacer frente a los vencimientos que se aproximan. Es que gran parte de las divisas norteamericanas que ingresaron del Fondo Monetario Internacional se utilizaron para financiar la fuga de capitales que desde mediados del año pasado ya suma más de 33.000 millones de dólares y que los exportadores agro-pecuarios son ariscos para liquidar los dólares provenientes de sus exportaciones en espera de nuevas devaluaciones. Ante esta situación el ministro de Hacienda Hernán Lacunza anunció que se inician negociaciones con el Fondo Monetario para "reperfilar" los vencimientos de la deuda tal como exige el Fondo. Es asombroso que el ministro haya utilizado un verbo inexistente en el diccionario de nuestra lengua, quizás por no animarse a utilizar "reestructurar" que es el correcto. Esta vez sin quita ni rebaja de intereses, sólo mayores plazos. Para poder "reperfilar" la deuda se debe aprobar una ley que lo permita y fije sus condiciones y de paso comprometer a la oposición en tan notorio fracaso de su política de endeudamiento. Según nuestro presidente estamos en mitad del río y la otra costa está cerca. Lo cierto es que el río es demasiado profundo y nos está arrastrando la correntada.

