Con masiva participación de la comunidad se realizó en la UNLu la charla debate sobre la vejez

"Pensar los desafíos de vivir en sociedades envejecidas" se denominó la propuesta que fue impulsada por la Coordinación Prácticas de Formación Profesional de la Carrera de Trabajo Social, en la que participó un centenar y medio de personas. El pasado jueves 29 de agosto, en las instalaciones del Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), se desarrolló la charla-debate sobre vejez que fue abierta a la comunidad. La apertura de la actividad estuvo a cargo del Lic. Matías Martínez Reina, en tanto que la Dra. Paula Pochintesta, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la casa de altos estudios y especialista en la temática, fue la responsable de disertar ante la multitud. Luego de la exposición hubo un tiempo de intercambio entre los docentes y el público. El objetivo del encuentro fue poder deconstruir aquellos mitos y prejuicios asociados al incremento de la población envejecida. Ese interrogante fue el punto de partida desde del cual se problematizó y se pensaron los desafíos que nos interpelan en tanto sujetos envejecentes, posicionados como ciudadanos en pleno ejercicio de derechos. Como antecedente inmediato, en relación al abordaje de la temática de la vejez desde la UNLu, resulta importante destacar que durante el año 2018 se llevó adelante la acción de extensión "Construyendo una sociedad para todas las edades", la cual fue declarada de interés legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Campana. La misma consistió en un ciclo de jornadas que se desarrolló en los centros regionales San Miguel y Campana, y en la sede Zárate de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la que participaron alrededor de doscientas personas de todas las edades problematizando los prejuicios sobre la vejez que se encuentran arraigados en la sociedad. Los resultados de la experiencia fueron expuestos por la Dra. Pochintesta y el Lic. Martínez Reina en el marco del Congreso Internacional Gerontovida 2018, organizado por la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG), que se llevó a cabo en San Isidro en noviembre de ese año. Con respecto a la evaluación de la charla debate, el Lic. Matías Martínez Reina expresó: "Como organizador de esta actividad abierta a la comunidad me llena de orgullo ver colmada el aula Derechos Humanos de nuestra querida UNLu para debatir sobre esta temática tan sensible. Campana, Zárate, integran el grupo de aquellas ciudades de la provincia de Buenos Aires cuya población de 60 o más años es elevada. Quienes logremos sortear los obstáculos que se nos presentan a lo largo de la vida tendremos el privilegio de llegar a la vejez, y qué mejor que hacerlo en las mejores condiciones. De este modo, nuestro anhelo es que los viejos estén incluidos y puedan gozar plenamente de sus derechos. Ese es el horizonte a alcanzar, y como Universidad tenemos la responsabilidad social de contribuir a ello".

