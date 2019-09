La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Correo de Lectores

Sr. Director: De nuestra mayor consideración: Las proteccionistas pertenecientes a Asociación Bienestar Animal (entidad de bien público) queremos expresar nuestra disconformidad con los dichos publicados en la nota del 28 de agosto por el Veterinario colombiano Alvaro Ramirez. Sin desmerecer su cruzada animalista por el mundo creemos que no tiene conocimiento del trabajo que decenas de voluntarios realizan en nuestra ciudad por los animales. Si existen varios grupos (como el dice) es porque cada uno maneja los tiempos y recursos en la medida que puede ya que es totalmente voluntario. Además pone en duda el destino de los fondos que se recauda en una alcancía o por redes sociales cuando es totalmente transparente su manejo al surgir animales atropellados, maltratados, desnutridos que en la medida de lo posible muchas veces ayudamos riendiendo los gastos en la página de la Asociación con fotos y videos. En ningún momento solicitó reunirse con nosotras (nos enteramos de su presencia al leer la nota) por lo tanto no puede poner en duda nuestra labor y menos involucranos con tema dinero, el cual muchas veces sacamos de nuestros bolsillos para cubrir gastos. No queremos dejar pasar la alusión que hace al Dr. de Zoonosis con quien no quiso reunirse por opinar "que tiene un cargo político" y desmereciendo su tarea sin conocerlo. Le aclaramos a la comunidad que en este gobierno desde que asumió el Dr. Gonzalo Brutti en el cargo con sus acciones de cada día demuestra su preocupación por los animales de la ciudad y trabaja junto con su equipo en constante contacto con proteccionistas para el bienestar de perros y gatos mas sufridos. Gracias a su gestión se adquirió el Quirófano Móvil donde se han castrado miles de mascotas, con dueño y callejeros, siendo este el medio para luchar contra el abandono y maltrato. Consideramos que fueron expresiones desafortunadas, sin fundamento de una persona que desconoce la realidad de la ciudad en el tema. Se trabaja mucho, aunque quede una enormidad por hacer. Rosita Sabalansky, Vice Presidenta A.B.A.

M. del Carmen Crossio, Presidente A.B.A.



