Últimos días para inscribirse a las 10K Tenaris







Primero hay que descargar el formulario en la página web (www.10ktenaris.com.ar) y luego presentarlo en las oficinas de inscripción en Campana o Buenos Aires, junto a un alimento no perecedero y certificado médico los atletas que corran los 10K. La largada es el domingo 8 de septiembre a las 10 hs. desde el Campito de Siderca. El evento lo cerrará el dúo folclórico "Los Campedrinos". Arranca la última semana de inscripción para la 10K Tenaris, carrera deportiva y solidaria que se correrá el domingo 8 de septiembre con largada desde el Campito de Siderca a las 10 hs. El evento lo cerrará el reconocido dúo folclórico "Los Campedrinos". Bajo el lema "Tu esfuerzo te lleva lejos", este año la competencia incluirá las pruebas 3K Recreativo y 10K Competitivo en clasificación General, Tenaris, Comunidad y Especial, tanto caballeros como damas. El proceso de inscripción consta de dos pasos. El primero es la pre-inscripción a través del formulario disponible en la página web oficial de la competencia, www.10ktenaris.com.ar. Luego, hay que presentar ese formulario completo, impreso y firmado, junto con el DNI, en las oficinas de atención Campana (Luis Costa 1587, de lunes a sábados de 11 a 19 hs) o ciudad de Buenos Aires (Club de Corredores - Monroe 916, de lunes a viernes de 10 a 20 hs, sábados de 9 a 15 hs). A partir de este año, los corredores de los 10K deben entregar además certificado médico. En ese momento, se asignará un número de corredor, el voucher para retirar la remera el día de la carrera y el voucher para el chip en el caso de participar de los 10K. Para hacer efectiva la inscripción hay que llevar un alimento no perecedero (fideos, arroz, leche en polvo o polenta) que será donado a instituciones de bien público de Campana y Zárate. El día de la competencia, la entrega de remeras comenzará a partir de las 7 hs. en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri, ubicado en Luis Costa y Balcarce. A las 9:30 hs, estudiantes del último año del profesorado de Educación Física del Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA) liderarán la entrada en calor. La largada de las pruebas de 3 y 10K será a las 10 hs. En paralelo a la carrera, a las 10:30 hs. estará tocando en el escenario principal la Banda Municipal. Finalmente, la premiación arrancará 11:30 hs. y el show de "Los Campedrinos" cerrará el evento a partir de las 12 hs. Además del podio para los corredores que lleguen en los primeros lugares, habrá premio para aquella escuela con la mayor cantidad de alumnos participantes. Por eso, es importante que presenten las planillas antes del martes 3 de septiembre en Campana Verde. Como todos los años, habrá un gran operativo de logística coordinado con Policía, Dirección de Tránsito municipal, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja para asistir y brindar seguridad a los corredores. Asimismo, habrá postas de hidratación en lugares claves del recorrido. Calientan motores Los corredores de la 10K Tenaris encaran el tramo final de preparación antes de la emotiva largada del próximo domingo. Luis Sánchez, empleado del sector Laminador Continuo 2 de Tenaris, participó varios años de la prueba recreativa de 3K, pero ahora se animará a los 10K competitivos. "Más allá del reto deportivo, lo más lindo sigue siendo correr junto a mi señora y mis cuatro hijos", aseguró. Por su parte, Natalia Extremadouro, de Exiros, corrió muchas veces como vecina de Campana y este año lo hará por primera vez como empleada. "Correr me hace bien, me despeja y es una de las actividades que más disfruto", afirmó. Vecinos de la comunidad también calientan motores, como aquellos que entrenan todas las semanas con el equipo Runners Campana. José Keroe es cerrajero y antes de cumplir los 60 no acostumbraba a realizar ninguna actividad física. Pero hizo un clic, se lanzó a correr y jamás paró. "Tenemos la suerte de tener en Campana la 10K Tenaris, una de las tres carreras más difíciles de la provincia de Buenos Aires y que ningún corredor se quiere perder", dijo el atleta, más que motivado para la carrera.

