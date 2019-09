La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Exitosa gala de teatro del Colegio del Norte







El viernes pasado se realizó con total éxito la Gala de teatro a cargo de docentes del Colegio del Norte. La misma se organizó en dos funciones en las instalaciones del Teatro Municipal Pedro Barbero a las 18 y 20 horas. Se interpretaron adaptaciones de las obras "Gris de Ausencia" de R. Cossa y "El pequeño Poni" de Paco Bezerra, donde la identidad es el tema común desde distintas ópticas. Los docentes del colegio fueron los protagonistas principales en diversos roles, que llevaron a cabo este proyecto en el marco de los festejos del 55º Aniversario de la escuela. Es de destacar la participación y colaboración de: Marcela Orbelli (Directora), Claudia Gavosto (Asistente de Dirección), Pablo Gasperuzzo, Rosana Scabini, Martín Ponce de León, Marysol Palau, Roxana Gómez, Raúl Scabini (Roles Actorales), Verónica García, Sandra Gonzalez y Pamela Bonesi (Apuntadoras), Nadia Astorga y Lía Di Stefano (Medios Audiovisuales), Alba Murúa (Utilería), José Traghetti (Música en Vivo) y Matías Duhart (Canto en Vivo). Especial agradecimiento es para el actor Néstor Caivano el único no docente de la institución que colaboró con su arte en la puesta. Asimismo el colegio agradece el incondicional apoyo de: la Municipalidad de Campana, en la persona del Intendente Sebastián Abella que compartió una de las funciones, como las áreas de Cultura y Educación, Inspectoras de Gestión Privada de la Región XI, personal del teatro, medios de comunicación La Auténtica Defensa y Campana Noticias, Representantes Legales, Equipos de Conducción, Comisión de familias de la comunidad escolar; y a todos los amigos, familiares, ex docentes, alumnos y ex alumnos que se acercaron. Por otro lado, se realizaron sorteos entre las funciones gracias a la colaboración de los siguientes comercios organizaciones: Igos, Punta del Diablo, Gotas del Glaciar, Soplan Propiedades, El Antiguo Molino, La Maga, Colonia Infantil Club Puerto Nuevo, Papelera del Sol I, Ponte Vecchio, Italianísimas y Paraellas.

Se organizaron dos funciones en las instalaciones del Teatro Municipal Pedro Barbero





Los docentes protagonistas del Colegio del Norte.



