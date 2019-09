La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 En el barrio San Felipe también se festejó el Día del Niño







Fue en la sociedad de fomento y se ayudó al comedor Mi Ángel me ilumina. Antes que termine el mes siguen los festejos por el Día del Niño. En esta oportunidad el sábado pasado se realizó una fiesta en la sociedad de fomento del barrio San Felipe para colaborar con el merendero Mi Ángel me ilumina. Hubo diferentes actividades recreativas para que los niños junto a sus familias pasen un momento divertido. Los vecinos Luis Sajen, Fernanda Lagos, Nicolás Mazzeo, Elsa Testa, Bruno Salas, Jésica Lagos y Edu Gregorio ayudaron a que todo sea un éxito.

Un show de luces led fue la atracción de la tarde.



