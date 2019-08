Amigos y amigas, ustedes que me siguen sábado a sábado por La Auténtica Defensa, se habrán dado cuenta ya como me gusta la carne de cerdo y sobre todo cuando es de muy buena calidad y comprado en negocios de confianza. Aquí les dejo una receta mayúscula… La carne de cerdo tiene muchos nutrientes y menos colesterol que la carne de vaca y vitaminas sobre todo las del tipo B. Si tiene grasa para retirar no dársela a los perros porque les hace mucho daño.

INGREDIENTES

- 2 cucharadas de aceita de maíz.

- 1 y ½ kilo de bondiola de cerdo.

- Sal y pimienta a gusto.

- 1 zanahoria.

- 1 puerro.

- 3 pencas apio.

- 1 cebolla.

- 1 cucharadita de comino.

- 200 cc de agua.

- 500 grs. cebollitas bien chiquitas

- 200 cc. de jugo de manzana.

- 100 grs. de azúcar.

- 1 cucharada de cúrcuma.

PREPARACIÓN

Salpimentar la bondiola y sellarla en una sartén para horno con aceite (se puede reemplazar por cualquier blando de cerdo). Picar la zanahoria, el puerro, el apio y la cebolla. Sumarlos a la sartén, junto al comino y 150 cc de agua. Cubrir con papel aluminio y hornear a 160º durante unas 2 horas. Cortar las cebollitas en cuartos. Mezclar en una cacerola el resto del agua, el jugo de manzana, el azúcar y la cúrcuma. Agregar las cebollitas y cocinar 30´ a partir del hervor. Retirar del horno la carne. Esperar unos minutos y cortarla en rodajas. Servir la carne con las cebollitas. Si agregamos una ensalada es una buena elección. Acompañar con gelatina de frutas o manzanas asadas con crema.

Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com