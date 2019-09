La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Efemérides del día de la fecha: 31 de agosto











DÍA DE LA OBSTETRICIA Y LA EMBARAZADA Fue establecido en el año 1934 por la obstétrica Sabina Romanille, presidenta de la Asociación Obstétrica Argentina, bajo el nombre "Día de la Partera" para conmemorar el fallecimiento de San Ramón Nonato, patrono de las obstétricas, parturientas y embarazadas; la elección de este santo como protector de parteras y mujeres en cinta se debe a que fue extraído del vientre de su madre el día después de que ésta falleciera. En el año 1962 durante el "Segundo Congreso Interamericano de Obstétricas" realizado en Perú se cambió el nombre por "Día de la Obstetricia y la Embarazada" y se acordó celebrarlo en toda América Latina. En esta jornada se homenajea a estos profesionales de la salud que se encargan del cuidado de las embarazadas, las madres y los recién nacidos como también a las futuras madres por todos los cambios que deben atravesar y por llevar consigo una nueva vida. FALLECE "PEPA" NOIA Josefina García de Noia nació el 6 de julio del año 1921 en Buenos Aires. Descendiente de inmigrantes españoles, "Pepa" trabajó al cuidado de niños y en una fábrica textil, en el año 1941 se casó con Juan Carlos Noia, con quien tuvo 4 hijos: Alicia, Daniel, Margarita y María Lourdes. La llegada de la dictadura, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, en el año 1976 hace que "Pepa" vea partir a sus hijos mayores a Australia mientras se consuela con la idea de que sus dos hijas se quedaban el país. Una mañana recibe una noticia que la derrumba por completo: María Lourdes había desaparecido. La mensajera de tan fatídico mensaje fue la madre del marido de su hija Margarita que, con solo decir las palabras "anoche se llevaron a María Lourdes", le heló la sangre a "Pepa" que, armada de valor, se dirigió a la comisaría: "estaba en la puerta el que cuidaba y preguntaba: "¿Qué busca, qué quiere?" y me daba una rabia". María Lourdes había sido secuestrada junto a su marido, Enrique Mazzadra el 13 de octubre; Pablo, su hijo de 18 meses, no había sido llevado por los militares que decidieron dejárselo a la vecina: "nosotros sabíamos lo que estaba pasando porque Lourdes nos contaba lo que pasaba con alguno de sus compañeros. Después no la vi más". Sola, la madre se dirigió a comisarias, iglesias y dependencias militares, donde recibía como respuesta portazos y palabras desalentadoras. Desconsolada, "Pepa" lloraba a solas sin demostrarle sus emociones a los fríos uniformados: ¨cuando iba a los ministerios decía: ´no hay que mostrarles el dolor que uno tiene´. Ni bien salía, lloraba como una desgraciada todo el camino. Delante de ellos no. Jamás". En el año 1977 llegaría a sus oídos la propuesta de marchar en Plaza de Mayo el 30 de abril, día en que se llevaría a cabo la primera de las tantas rondas de las futuras "Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", sin dejar que las dudas y el miedo la paralizaran se acostó con la firme idea de ir a la marcha. Así fue como la ansiedad le ganó a "Pepa" que llegó a la desierta Plaza de Mayo dos horas antes de lo acordado, después comenzarían a llegar las madres entre las que se encontraban Azucena Villaflor, Berta Braverman, Haydée García Buela y Mirta Baravalle: "empezamos a dar las vueltas porque no podíamos quedarnos quietas, los policías nos hacía caminar". En el año 1978 las madres se unen para ir a Luján y deciden utilizar los pañuelos blancos para reconocerse entre sí. "Pepa" Noia fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que sin descanso buscaron a sus hijos, cosa por la que fue reconocida en el año 2010 en la que se la declaró Ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. A pesar de todos sus esfuerzos nunca pudo encontrar a María Lourdes. Falleció a los 94 años, en el año 2015, en Buenos Aires. THOMAS EDISON PATENTA EL KINETOSCOPIO Un día como hoy en el año 1897, Thomas Edison patentaba el primer proyector de cine. Inspirado en el zoopraxiscopio, artefacto compuesto por discos de cristal con imágenes que al ser girados daban la ilusión de movimiento, inventado por Edward Muybridge en el año 1879, el inventor estadounidense junto al ingeniero y fotógrafo William Dickson se avocó a desarrollar una máquina que pudiera proyectar imágenes en movimiento. Es así como surge el kinetoscopio, una caja de madera que contenía dentro bobinas por las que corrían 14 metros de película en bucle sobre una lámpara eléctrica; estaba hecho para una persona que debía insertar en la misma una moneda de 5 centavos para ver una película de 20 segundos. La primera presentación de esta máquina fue en una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres en el año 1891, 2 años después, se la presenta terminada en el Instituto de las Artes y las Ciencias de Brooklyn.

Efemérides del día de la fecha: 31 de agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: