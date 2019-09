La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 El Sindicato Municipal aclara:

Así lo expresó Carlos Barrichi y le pidió a Abella "que no tape" su negativa a dar una remuneración extra de 5 mil pesos. Señalaron que la suba con los haberes de agosto y el bono para septiembre fueron sellados por el gremio en abril. Molestos con el anuncio de la gestión Abella sobre un nuevo aumento a los trabajadores municipales, desde el Sindicato cuestionaron la veracidad de la noticia y le pidieron "no mentirle ni a los empleados ni a la comunidad" de Campana. Este miércoles, el Municipio emitió un comunicado de prensa en el que se anunciaba un nuevo aumento de 6,5% con los haberes de agosto más el pago de una cifra extraordinaria de $4.000 con los de septiembre. "Más allá de cualquier bono extraordinario, el jefe comunal ya había pensado y planificado este importante incremento para el beneficio de todos los empleados municipales, teniendo en cuenta la situación económica del país", enfatizó el secretario de Economía y Hacienda, Julio Olivastri. Pero desde el gremio cuestionaron el anuncio ya que las subas esgrimidas están planificadas desde la negociación paritaria del pasado abril. Las actas paritarias que ratificaron el acuerdo así lo confirman. "Esos aumentos son el resultado del acuerdo paritario que se firmó en abril, no es una cosa nueva. En el diario sale como que es una cosa de él. El intendente le sigue mintiendo a los trabajadores", expresó Carlos Barrichi, secretario general del STMC. "Este anuncio con bombos y platillos de un aumento a los trabajadores es el resultado de una dura negociación paritaria que se llevó a cabo en abril", insistió el gremialista, quien aseguró que la verdadera intención de Abella fue "tapar la negativa a dar el bono de 5 mil pesos" que el gremio le pidió semanas atrás. "Abella sigue engañando a los trabajadores pretendiendo quedar bien. Y además quiere mentirles a todos los vecinos de Campana. Repudiamos actitudes de este tipo", manifestó el líder sindical. La negociación paritaria por el segundo tramo del año paritario ya debería haber comenzado, pero el Municipio no envió a sus representantes al primer encuentro. Con las visiones encontradas de la realidad que tienen ambas partes, se prevé una discusión difícil.

