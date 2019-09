La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Suteba repudió las expresiones de una funcionaria educativa regional















Las fuertes expresiones vertidas en redes sociales por Laura Verónica Irigoy merecieron el repudio generalizado

La docente Laura Irigoy aseguró en Facebook que la mitad de los argentinos son "un morochaje inculto y semianalfabeto" con "primaria incompleta" y que "copulan como conejos". La secretaria general del gremio reclamó sanciones. Suteba Campana repudió de manera enérgica los comentarios xenófobos y antidemocráticos vertidos por Laura Irigoy, actual secretaria de la Jefatura Región 11, y pidió que las autoridades educativas bonaerenses intervengan para sancionar a la docente. Irigoy recibió fuertes cuestionamientos durante esta semana tras publicar en su perfil personal de Facebook polémicas consideraciones sobre el electorado que decidió no acompañar al oficialismo en las últimas PASO. "Macri quiso hacer en Argentina lo que se hace en países con ciudadanos normales. No entendió que media Argentina es un morochaje inculto y semianalfabeto mezclado con una masa parasitaria con primaria incompleta que copulan como conejos y son clientes cautivos del kirchnerismo", escribió la mujer. La secretaria general de Suteba Campana, Lía Fernández, señaló que su gremio repudia "ampliamente" las palabras de la docente, a las que calificó de "agraviantes" y acusó de promover "el racismo, la discriminación y el odio hacia la clase trabajadora". "Interpretamos que como funcionaria y docente de la educación pública sus palabras no deberían pasar desapercibidas. No creemos que sea una frase desafortunada, es parte de su sentir como ciudadana que inclina la balanza hacia una postura con la que no coincidimos", añadió la sindicalista. Fernández expresó que Suteba exige "una retractación" por parte de Irigoy y, a la vez, "la intervención de las autoridades para que esta docente sea sancionada". "Lo mas lamentable es que desde esa mirada suponemos que ella gestiona su función, cuando en realidad la Jefatura es la representante más directa de la Dirección General de Escuelas en el territorio y creemos que vulnera los derechos de los docentes, alumnos y sus familias", manifestó Fernández. En ese sentido, sostuvo que con sus posturas Irigoy "no respeta la Ley Provincial de Educación, el Estatuto Docente y la reglamentación que nos obliga a preservar y realizar toda nuestra tarea en función de promover la igualdad de oportunidades de todos los que transitan en las escuelas públicas". Suteba Campana no fue la única entidad que se sumó a la ola de rechazos contra las expresiones de Irigoy. Marcia González, coordinadora del Observatorio Partici-pativo de Políticas Educativas de Pilar (distrito dentro de la Región 11), sostuvo que la publicación de la secretaria contiene "dichos muy fuertes, expresiones de odio, intolerantes y estigmati-zantes". "Lo grave es pensar que una persona así pueda estar educando al niño", manifestó González, quien se plegó al pedido de sanción: "El año pasado se les han iniciado sumarios a docentes por hacer paro, un derecho constitucional. En esta situación se debería actuar con la misma severidad".

“Lo mas lamentable es que desde esa mirada suponemos que ella gestiona su función", dijo Lía Fernández.

Suteba repudió las expresiones de una funcionaria educativa regional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: