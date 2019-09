La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Primera Nacional:

Por la tarde entrenará en el predio La Finca de Ruta 4 y luego, los convocados quedarán concentrados. Del Priore y Brener, con sendos traumatismos, están en duda. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento en la previa al duelo que tendrá mañana como local frente a Almagro por la tercera fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional (se jugará desde las 19.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Luis Lobo Medina). Esta última práctica se desarrollará en horas de la tarde, en el predio La Finca de Ruta 4 (en las inmediaciones del barrio Río Luján) y será aprovechada por el entrenador Lucas Bovaglio para repasar detalles tácticos y movimientos en pelota parada de cara al duelo con el Tricolor de José Ingenieros. El DT mantendría por el momento dos dudas en la alineación titular debido a sendos traumatismos que padecen Nicolás Del Priore y Fabricio Brener, quienes comparten el sector derecho de la formación como volante interno y extremo por ese sector, respectivamente. En caso que no puedan ser de la partida frente a Almagro y Bovaglio deba reemplazarlos en la formación titular, las alternativas serían Lucas Cuevas o Facundo Affranchino en el mediocampo y Alan Picazzo o Álvaro Veliez como extremos. La decisión del entrenador, si estuviera obligado a concretar estas variantes, sería apostar al "puesto por puesto" y no modificar el esquema 4-3-3 que ha presentado en las primeras dos fechas y que intenta consolidar. "La idea es tratar de no tocar tanto al equipo y darle continuidad a un grupo para ver si el equipo termina de aparecer", explicó el jueves en conferencia de prensa. Así, la probable formación del Violeta para mañana sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Del Priore o Cuevas, Matías Ballini, Denis Brizuela; Brener o Picazzo, Catriel Sánchez y David Gallardo. ALMAGRO, ¿CON TORANZO? Uno de los grandes nombres que "bajó" desde la Superliga a la Primera Nacional lo tiene Almagro: Patricio Daniel Toranzo (37 años). El mediocampista se sumó al Tricolor a mediados de agosto (luego que Almagro eliminara a Boca en Copa Argentina), pero no fue parte de los convocados en la derrota 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, en lo que fue el debut en el torneo de los dirigidos por Carlos Mayor. Por ello se especulaba ayer con la chance de que Toranzo aparezca por primera vez en Almagro justamente este domingo en Campana. El jugador, surgido en River Plate, tiene una importante trayectoria en Primera División (con pasos por Quilmes, Racing, All Boys y, sobre todo, Huracán), pero también cuenta con experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino: en la temporada 2006/07 pasó por Atlético Rafaela y en 2014 en Huracán. A lo largo de su carrera acumula 314 partidos profesionales (con 27 goles) y también dos presencias con la Selección Argentina. GANÓ BELGRANO Ayer, en la continuidad de la tercera fecha de la Zona 1, Belgrano de Córdoba logró su primera victoria de la temporada al vencer 1-0 como local a Barracas Central con gol del uruguayo Cristian Techera a los 35 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, ambos conjuntos quedaron con 4 puntos. Antes, el jueves, Deportivo Morón derrotó 4-2 como visitante a Alvarado de Mar del Plata y se convirtió, por ahora, en el único líder de la Zona 2 con 7 unidades. Este grupo no tendrá partidos hoy y recién retomará su programación de la tercera fecha a partir de mañana domingo (ver recuadro). En la que sí habrá acción hoy es en la Zona 1, que abrirá su tercera fecha con cinco partidos (ver recuadro) entre los que se destaca el duelo que Sarmiento y San Martín (T) disputarán en Junín, reeditando la final del Reducido 2018.

